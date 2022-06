Quatre notícies en una. La primera, que es desencalla un nou tram de la B-40, coneguda com el quart cinturó, entre Terrassa i Sabadell amb Castellar del Vallès com a artista convidat. La segona, que l’obra es traspassa de l’Estat, que finança l’obra, al Govern català, que serà qui farà l’estudi informatiu i executarà el projecte de l’anomenada ronda Vallès. La tercera, que en la presentació de la iniciativa, ahir, la Generalitat va plantar la ministra Raquel Sánchez com a mostra de rebuig per la «manca d’inversions a Catalunya». Com suposaran, informativament, el gest polític es va menjar la infraestructura. I la quarta, que el tram en execució entre Abrera i Terrassa estarà obert, o aquesta és la previsió de l’executiu central, a finals del 2023.

Dues hores abans de l’acte, la Generalitat va anunciar que no formaria part de la comitiva, que estava citada a la una del migdia al Consell Comarcal del Vallès Occidental, sota un parell de pins, a «terreny neutral», va fer broma l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. També hi havia l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el de Castellar, Ignasi Giménez. Tots, com la titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, membres del PSC. Van coincidir en la importància del moment -«històric», és clar- i van destacar la necessitat de dotar de més i millor sistema de comunicacions a la comarca, tant per a la població com per al teixit empresarial.

Especialment content estava el primer edil de Castellar, ja que els seus conciutadans, quan l’obra cristal·litzi, cosa que segons fonts coneixedores del pla podria succeir no abans de nou anys (sis de projecció i tres d’execució), ja no hauran de travessar Sabadell per la Gran Via per arribar a la C-58 o l’AP-7. També feliç estava la seva homòloga de Sabadell, ja que amb aquest nou tram de B-40 molts vehicles deixaran de travessar el cor del municipi, cosa que pot generar dues coses bones: menys contaminació i la possibilitat de reformar aquesta artèria que fa massa dècades que exerceix d’autopista urbana. I content també Ballart, que veu com el seu tram de quart cinturó, que mor al nord de la seva ciutat, agafa sentit en prolongar-se fins al seu rival etern però sa.

Tres dels quatre polítics que van parlar van començar amb elogis, aplaudint l’acord que ha fet possible desencallar aquest tram de carretera del qual es beneficiaran, «mig milió de persones». Però un cop exalçat el diàleg, van coincidir en el retret a un Govern català absent.