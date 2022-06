La llei de Murphy diu que si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament. I una cosa semblant ha passat amb el mecanisme dissenyat per Espanya i Portugal per abaratir el preu de la llum: s’ha estrenat enmig d’una tempesta perfecta que ha comportat que els consumidors no notin una rebaixa en la factura malgrat que el mercat elèctric té el preu del gas limitat a 40 euros per megawatt hora. Avui el preu total tornarà a pujar fins als 259 euros per megawatt hora (MWh), després que la subhasta elèctrica quedés en 170,81 euros MWh i la compensació es disparés fins als 88,20 euros MWh.

L’onada de calor que assola tot el país ha disparat la demanda i l’escassetat de vent ha tornat a impulsar la generació amb gas. A això se suma l’anunci de Gazprom d’ahir de reduir un 40% l’aprovisionament de gas del Nord Stream, el gasoducte més gran al continent europeu, que elevarà de nou els preus d’aquesta matèria primera i portarà els preus de l’electricitat a mantenir-se en nivells alts durant les pròximes jornades, com va augurar un dia abans la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. En concret, ahir el gas va cotitzar a 97 euros MWh, un 22% més que el dia anterior, cosa que justifica l’increment de la compensació, que va passar dels gairebé 60 euros MWh del preu d’ahir als més de 88 euros MWh del preu d’avui. Amb tot, en absència d’aquest mecanisme, el preu de la llum avui hauria escalat fins als 275 euros MWh, uns 15 euros MWh més del preu final actual, en línia amb altres països europeus com França (272 euros MWh) o Itàlia (277 euros MWh), segons fonts del departament que dirigeix Teresa Ribera. A Alemanya el preu avui és de 202 euros MWh. Més enllà d’aquest context excepcional per les altíssimes temperatures, Ribera advertia ahir les companyies elèctriques que des de l’executiu faran una «vigilància exhaustiva» dels seus moviments per evitar qualsevol mala praxi que es pogués produir. «Això és una cosa que sempre vigila de prop Competència i li recordarem que segueixi molt de prop el comportament d’ahir (dimarts) i dels pròxims dies», va dir. La patronal de les companyies elèctriques Aelec va reiterar que el «veritable problema d’aquesta crisi» és el preu del gas. «No estarem allunyats de l’impacte del gas en els preus de l’electricitat fins que no reduïm la dependència del gas amb més energies renovables», va defensar.