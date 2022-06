La Reserva Federal dels EUA trepitja l’accelerador per intentar contenir la inflació disparada i ahir el Comitè Federal del Mercat Obert va anunciar una pujada dels tipus d’interès de tres quarts de punt, la més alta des del 1994.

Aquesta pujada era la que havien anticipat en els darrers dies múltiples analistes, després de setmanes considerant possible una pujada de mig punt, la mateixa que la Fed havia delineat en uns plans detallats que ha hagut d’alterar. I és que, encara que el fantasma de la recessió està present, el banc central dels EUA intenta fer front agressivament a una pressió sobre els preus que no s’atura i que el president de la Fed, Jerome Powell, va definir com a «massa elevada»: al maig la inflació als EUA va créixer a un ritme interanual del 8,6%, el més ràpid en quatre dècades.

El preu dels diners queda ara en una forquilla entre 1,5 i 1,75%. Segons les projeccions presentades també ahir per la Fed, assolirà un 3,4% al final de l’any, un nivell dels tipus que no s’assolia des del 2008, i arribarà al pic (3,8%) a finals del 2023. Són uns càlculs que eleven molt les estimacions anteriors, que havien calculat que els tipus acabarien l’any que ve en un 2,8%. Encara que Powell va reconèixer que la pujada de 0,75 és «inusualment gran», sí que va anticipar que es pot repetir, incloent en la reunió del mes que ve, on calcula una altra pujada de tipus d’entre mig punt i tres quarts.