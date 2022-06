L‘Eurogrup considera que els canvis que s’estan produint en els mercats de deute sobirà són una resposta a la normalització de la política monetària posada en marxa pel Banc Central Europeu, però confia en la solidesa i resiliència de la zona euro per superar possibles futures crisis encara que canviïn les condicions en els mercats de deute.

És el missatge que va traslladar el president, Paschal Donohoe, al final d’un Eurogrup al qual va acudir la presidenta del BCE, Christine Lagarde, per explicar les darreres decisions de l’entitat, inclòs el nou instrument per evitar la fragmentació dels mercats de deute sobirà. «El consens és que encara que canviïn les condicions estem segurs de la solidesa i la força de la zona euro», va explicar el president de l’Eurogrup. «Estem veient pujades de les primes de risc en alguns estats membres, però no hi ha necessitat de preocupar-se», va afirmar el titular alemany de finances, Christian Lindner. «No hi ha raons per estar nerviosos. Tenim institucions que em fan estar confiat que podem superar qualsevol situació crítica», va afegir.

Tot i aquest missatge, el ministre alemany va deixar clar que tots els països de l’Eurozona tenen responsabilitat a l’hora de lluita contra la fragmentació, inclosa Alemanya. «Hem de reduir els nostres dèficits i seguir un camí de reducció del deute creïble», va assegurar.