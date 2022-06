Gairebé 3 de cada 10 dones guanyen el salari mínim interprofessional (SMI) o menys. La desigualtat salarial entre gèneres va créixer a Espanya durant el primer any de la pandèmia de la Covid-19, especialment entre les capes pitjor pagades del mercat laboral espanyol. El sou més habitual que el treballador espanyol corrent va percebre durant el 2020 també va baixar, lleugerament i marcat per les noves contractacions a baix cost, fins a situar-se en els 1.320 euros bruts (en 14 pagues). Així ho indica l'enquesta d'estructura salarial de l'INE publicada aquest dimecres, que no té en compte la incidència dels ertes en la pèrdua d'ingressos dels treballadors afectats i només registra la quantia formal de les nòmines.

El sou per hora es va apujar el 2,2% en el primer trimestre, quatre vegades per sota de l’IPC El 2020 el 27,5% de les dones guanyava 950 euros bruts (en 14 pagues) o menys al mes, davant de l'11,9% dels homes que estava en aquesta mateixa situació. Un any abans, previ a l'increment de l'SMI de 900 a 950 euros, aquests percentatges eren de 25,7% per a les dones i 11,1% per a els homes. És a dir, la proporció de treballadors de baixos ingressos ha crescut entre tots dos gèneres -en això influeix l'augment de la cota de l'SMI-, però ho ha fet amb més intensitat entre les dones. A l'altra banda de la balança, el 3,7% dels homes van cobrar el 2020 salaris cinc vegades o més superiors a l'SMI, davant de l'1,9% de les dones.