Un atemptat a Oslo va deixar dos morts i 21 ferits al centre de la capital noruega, que ha rebut mostres de dol de desenes de persones davant del que qualifiquen un «crim d’odi» contra el col·lectiu LGTBI+.

Els serveis d’intel·ligència noruecs (PST) consideren el tiroteig com un acte de «terrorisme islamista extremista», perpetrat a la recta final de les festes de l’Orgull LGTBI+, al qual també assisteixen molts turistes nacionals i estrangers.

Amb llàgrimes, flors, espelmes i símbols del col·lectiu LGTBI+, desenes de persones es van congregar durant el dia d’ahir per retre homenatge a les víctimes als exteriors del London Pub, on es va produir l’atac, i que estaven acordonats per la policia.