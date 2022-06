Entre expectació dels clients i opacitat empresarial, la xinesa Shein ha obert aquest dijous la seva botiga efímera a Barcelona al carrer més car d’Espanya, al Portal de l’Àngel de Barcelona. En una operació de màrqueting de rellevància, la firma ‘online’ de la moda que està revolucionant el sector de la moda ‘low cost’ pretén popularitzar la marca i incrementar el seu pes en el mercat espanyol. Els seus preus ultrabaixos, per sota dels 10 euros de mitjana, s’han convertit l’últim any en un punt d’atenció per al sector de la moda i una seriosa amenaça a molts models de negoci que fins ara semblaven invulnerables.

Des de paràmetres obertament ignorants de compromisos amb el medi ambient i la sostenibilitat, Shein és un obert al·legat al consumisme compulsiu i toc d’atenció a línies de peces fins ara de grans marges comercials. En bàsics, roba de bany i vestits de festa Shein no té competència. El biquini de 100 euros passa a costar-ne tres, el vestit de festa baratet de 100 euros passa a tenir alternatives per vuit euros. Disrupció en tota regla.

L’establiment temporal de la finca 15-17 de Portal de l’Àngel estarà obert des d’avui i fins al diumenge 10 de juliol. Shein va obrir a Madrid una altra botiga efímera durant quatre dies, amb gran afluència de clients i sense xifres ni balanç per part de la companyia xinesa, que es nega a donar informació a la premsa sobre les seves estratègies, objectius i balanços. A finals del 2019, la companyia va obrir una botiga efímera al centre comercial Maremagnum, però aquella iniciativa va passar gairebé inadvertida.

Shein va obrir la seva primera botiga física el 2018 a Nova York, per seguir amb aquesta tècnica de promoció en diverses ciutats del món, dels EUA, però també a Londres, París o Lisboa. Els analistes atorguen actualment un valor a la companyia de l’ordre dels 100.000 milions de dòlars.

Un estudi de Smartme va detectar que Shein arriba a una quota de mercat ja destacable. El 62% dels usuaris de mòbil van comprar a Shein entre el setembre del 2021 i el febrer del 2022. És la botiga «favorita per a totes les franges d’edat», juntament amb Vinted, «i se situa com a líders del mercat online» d’una manera ràpida. Però els productes venuts per Shein són de preus molt baixos, per la qual cosa la quota de mercat en valor és radicalment més baixa que aquests percentatges.

El senyal d’alarma s’ha desencadenat ja en multinacionals de la moda com H&M, les d’Inditex, Mango, Desigual, etcètera. El mercat ‘extrem low cost’ les obliga totes a elevar preus i qualitats, diversificar gammes de producte i extremar promeses d’intangibles. Admeten els directius de les grans multinacionals de la moda, abans ‘fast fashion’, que no competeixen contra una firma de moda, que es tracta d’una firma tecnologística, una nadiua digital que pot fer entremaliadures amb les dades dels seus clients. La clau de Shein és que els centres de decisió són juntament amb les fàbriques i que la seva resposta davant canvis de demanda ja no és ‘fast’ sinó ‘ultra fast’, ultraràpida. Els temps d’enviaments des d’Àsia s’han reduït i defugen la necessitat de complexes plataformes logístiques en destí. I la logística inversa és gairebé nul·la, pels baixos preus, i es canalitza en cas d’un error d’adquisició a través de la venda de productes de segona mà (amenaça important també per a les firmes de moda).

Hi ha consens social en el fet que no és sostenible ni ètic canviar de jaqueta cada dos dies i de samarreta diverses vegades al dia, però els consumidors més joves es congratulen de l’existència d’ensenyes tèxtils que ofereixen preus que poden pagar.