Almenys quatre vols van haver de ser cancel·lats ahir i 62 van sortir o aterrat amb retard als aeroports catalans arran de la vaga de tripulants de cabina de Ryanair i Easyjet. Segons va explicar el sindicat USO, 41 vols de Ryanair van patir retards a l’aeroport del Prat i al de Girona-Costa Brava dos –un enlairament i un aterratge– tampoc es van produir a l’hora programada. Els vols cancel·lats fins a les set de la tarda d’ahir van ser els que feien la ruta entre Barcelona i Stansted, al Regne Unit, i Barcelona i Palma per a Ryanair, que finalment no van fer ni el trajecte d’anada ni el de tornada. Pel que fa a Easyjet, hi va haver 21 vols que van patir retards a Barcelona.

La d’ahir va ser la segona jornada en què coincideixen les vagues dels tripulants de les dues companyies. Al conjunt de l’Estat la protesta va provocar l’anul·lació de 16 vols de Ryanair i 9 d’Easyjet i un total de 339 retards. Els treballadors d’aquestes companyies exigeixen que se’ls equiparin les condicions laborals a les d’altres bases europees, com per exemple França o Alemanya. La plantilla de l’empresa irlandesa demana, a més, un nou conveni. Més dies de vaga Per altra banda, el sindicat USO va anunciar ahir noves jornades de vaga per als dies 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 de juliol en els deu aeroports d’arreu de l’estat espanyol on opera Ryanair amb l’objectiu que l’aerolínia irlandesa torni a la taula de negociació.