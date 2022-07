ATA, la darrera organització d’autònoms que faltava per subscriure el nou sistema de cotitzacions, ha donat el «sí» a la reforma. Un dia abans les organitzacions vinculades als sindicats, Upta i Uatae, ja havien mostrat el seu vist-i-plau a l’últim text remès des del Ministeri de Seguretat Social. Això permet al ministre José Luis Escrivá lligar tots els consensos en el marc del diàleg social i així poder tirar endavant una reforma que entrarà en vigor a partir del 2023.

Els autònoms passaran a cotitzar segons els seus ingressos i les quotes seran d’entre 230 euros (la més baixa) i 500 euros (la més alta). Uns dos milions d’autoempleats pagaran menys quota de la que paguen actualment amb el nou esquema, mentre que un altre milió -aquells que tenen més ingressos- veurà com augmenten les seves contribucions obligatòries.

A les nou del matí la junta directiva d’ATA es va reunir d’urgència per votar afirmativament el preacord establert de matinada amb la Seguretat Social. Només queda pendent la votació de la CEOE, que va acabar posposant a avui la votació en el seu comitè executiu, però informalment dóna per bo el text validat per ATA, la seva filial d’autònoms, segons afirmen fonts de la patronal. «Ha costat, però ara sí!», va escriure a Twitter el president d’ATA, Lorenzo Amor. Amb el sí dels patrons, la reforma queda tancada amb acord de totes les parts.

Concessions

Després de gairebé set mesos, la CEOE i ATA han signat l’acord per a la reforma del règim especial de treballadors autònoms (RETA). Les posicions inicials de Seguretat Social es van rebaixar per intentar atraure’ls al «sí». Escrivá ha virat cap a una reforma menys ambiciosa pel que fa a l’equitat. Les quotes seran a partir del 2023 entre 230 i 500 euros. I el desplegament es farà en tres anys, quan es pretenia abastar fins al 2031.