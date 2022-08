El Consell de Ministres va aprovar ahir el «primer» paquet de mesures urgents per a l’eficiència i l’estalvi energètic, encara que el gruix del pla d’estalvi es preveu que vegi la llum a la fi del mes de setembre en el pla de contingència que dissenya l’Executiu per a complir amb el compromís de reduir el 7% de la demanda de gas al qual va arribar amb Brussel·les.

En aquesta primera tanda de propostes s’inclou apagar la llum d’aparadors i edificis no ocupats a partir de les 22 hores. Aquesta és una de les principals mesures que s’uneix a unes altres, ja conegudes, com mantenir la calefacció a un màxim de 19 graus a l’hivern i un mínim de 27 graus a l’estiu en els establiments destinats a usos administratius, comercials, culturals com a cinemes i teatres, d’oci i estacions de transport de viatgers com a aeroports i estacions de tren, segons va anunciar la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la roda de premsa posterior al vespertí Consell de Ministres.

El Govern dóna una setmana de termini des de l’entrada en vigor d’aquesta norma per a aplicar aquestes disposicions, que tindran vigència fins a l’1 de novembre de 2023. A més, demana als locals climatitzats tenir un sistema de tancat de portes abans del 30 de setembre i a realitzar una revisió de les calderes i instal·lacions tèrmiques abans de l’1 de desembre, en aquells casos en els quals la revisió hagi estat prèvia a l’any 2021 per a «evitar que consumeixin més del que correspongui».

Tots aquests establiments han d’incorporar panells informatius amb l’aplicació de les mesures. El Govern serà flexible per a «garantir les condicions de seguretat laboral o sempre que estigui justificat per condicions tèrmiques. L’aplicació, amb tot, serà vigilada per part de les comunitats autònomes, com estableix el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), segons va explicar Ribera.

I si alguna comunitat no compleix? «Això és un esforç sense precedents, probablement per a veure les mesures de racionament que es plantegen alguns dels nostres col·legues en el centre i nord d’Europa cal remuntar-se a la postguerra de la Segona Guerra Mundial. Seria una insolidaritat que un responsable d’una administració pública digui que no està disposat a fer un esforç per a complir amb el que ens hem compromès amb Europa», va advertir Ribera, que va afegir que el to general dels consellers d’energia ha estat «positiu» quan els ha plantejat el pla.

Facilitar el teletreball

Així mateix, el Govern ha demanat a les empreses facilitar el teletreball, després de l’experiència de la pandèmia, per a estalviar «en desplaçaments i en el consum tèrmic dels edificis». «No ens podem permetre el luxe de perdre un sol quilowatt-hora d’energia», va dir Ribera. S’ha modificat la llei de contractes perquè en els tres nivells de l’administració (estatal, autonòmic i local) s’accelerin els terminis d’aquells que tenen a veure amb eficiència energètica.

Altres mesures, dirigides a impulsar les renovables, passen per permetre canvis de modalitat d’autoconsum (sense excedents-amb excedents), disminuir els requisits de les tramitacions de les xarxes elèctriques i permetre sistemes d’emmagatzematge en les plantes renovables més antigues. A més, el Ministeri va anunciar una nova subhasta d’energies renovables el pròxim 22 de novembre amb 3.300 megavats per a instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. I s’ha activat tot un arsenal de mesures per a incrementar l’eficiència energètica de diferents sectors productius i potenciar l’electrificació de l’economia amb 350 milions en ajudes.

Tarifes de Rodalies i AVE

També es va aprovar ahir la regulació de la gratuïtat dels serveis ferroviaris entre l’1 de setembre i el 31 de desembre per a usuaris recurrents (que utilitzin el tren en la seva mobilitat quotidiana) de Rodalies i Mitjana distància que es podran adquirir a partir del 24 d’agost. A Rodalies es crearà un nou abonament amb vigència per a aquests quatre mesos que inclourà una fiança de 10 euros que es retornaran al final del període si s’han realitzat més de 16 viatges (mitjana de 4 viatges al mes). Mentre que per als serveis de mitjana distància es crearà un títol multiviatge que aplicarà per a cadascuna de les rutes amb una fiança de 20 euros (menys de tres bitllets individuals de mitjana). A això s’afegeix el 50% de descompte dels bitllets AVANT OSP (obligació de servei públic) i amb l’objectiu de «reequilibrar territorialment les condicions de viatge dels usuaris recurrents» la creació d’uns abonaments comercials amb condicions similars per algunes rutes d’alta velocitat.