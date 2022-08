La fase central dels treballs de millora del pont de Ripoll, on conflueixen el Ter i el Freser, han arrencat a finals de juliol i s'allargaran fins l'1 de setembre. Es tracta d'unes obres per adequar la línia R3 d'ample convencional de Barcelona-Puigcerdà, uns treballs llargament reivindicats a la comarca. "El ferrocarril és una estratègia de futur i tota la inversió que es faci en la seva millora significa assentar aquest servei", ha subratllat l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, durant una visita d'obres. Mentre durin les obres, no poden circular trens i s'ofereix un servei alternatiu per carretera que connecta la capital del Ripollès amb Ribes de Freser, Puigcerdà i la Tor de Querol-Enveig. El pressupost de l'obra és d'1,1 MEUR.