Noves mostres de disconformitat el dia que entren en vigor les últimes mesures d’estalvi energètic aprovades pel Govern. La CEOE, principal patronal espanyola, ha reclamat al Govern aquest dimecres més diàleg amb els sectors empresarials afectats pel pla i que aquests puguin participar en el disseny d’unes polítiques «que tenen un enorme impacte en la seva activitat i en els seus costos». La institució ha esmentat en concret la indústria, un sector per al qual ha demanat més mesures de suport. Ho fa pensant en el sector de la cogeneració (la indústria que produeix electricitat i calor alhora), que, segons denuncien, ha hagut d’aturar el 60% de la seva activitat tant per l’encariment del gas com per la falta de suport governamental.

En un comunicat, la patronal ha argumentat que la indústria en general ja es caracteritza per l’impuls de mesures d’estalvi i eficiència energètica i que és un motor de creixemen i un sector estratègic per a l’economia. «Per això, des de CEOE hem defensat augmentar els mecanismes de suport per a les indústries de gas i electrointensives, tant en l’augment de l’import de les ajudes com en el nombre de sectors que poden rebre-les», detalla el text, que insisteix, a continuació, «en la necessitat que el Govern impulsi mesures i mecanismes de suport a la indústria en el seu conjunt».

«Considerem fonamental que aquestes polítiques es dissenyin en diàleg amb els sectors afectats i fent ús al màxim de tota la flexibilitat que en altres països europeus estan aplicant en aquest context de crisi», segueix la patronal. «De la mateixa manera, en un moment d’incertesa com l’actual, reclamem seguretat jurídica, estabilitat regulatòria i qualitat de la norma, evitant la proliferació de mesures que generin confusió i desconcert entre les empreses», remata.

«Precipitació i falta de diàleg»

En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha lamentat també en un comunicat «la precipitació i la falta de diàleg amb els sectors empresarials afectats per l’aprovació de les mesures». En aquest cas, i tenint en compte que les mesures giren entorn de l’enllumenat dels aparadors i la temperatura dels locals, la institució considera que impactarà, sens dubte, sobre empreses i autònoms.

La Cambra «critica la precipitació amb què s’ha volgut impulsar aquest pla d’estalvi energètic per part de l’Estat, que va publicar el text legislatiu el 2 d’agost i només ha donat 7 dies naturals per a l’aplicació de determinades mesures», conclou l’entitat, que reclama altres actuacions, com ajudes al teixit productiu per a la renovació d’equips de climatització obsolets per d’altres més moderns.