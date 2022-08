El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha dictat una resolució, publicada aquest dijous al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en què estableix les condicions i els passos a seguir per adquirir el nou abonament gratuït per a usuaris de Renfe aprovat en el marc del decret anticrisi per combatre les conseqüències de la guerra a Ucraïna i els alts preus de l’energia.

En virtut d’aquesta resolució, els viatgers recurrents de Rodalies i Mitjana Distància Convencional podran adquirir el nou abonament gratuït a partir del 24 d’agost, amb el qual podran viatjar en aquests trens des de l’1 de setembre i fins a finals d’any. Registre a la pàgina web Des del 8 d’agost, els usuaris poden registrar-se a la pàgina web i a les aplicacions de Renfe i Renfe Rodalies per preparar els tràmits de cara al 24 d’agost. Els usuaris que utilitzin normalment les eines de Renfe ja tindran aquest pas fet, ja que es tracta de registrar les dades. Fiança Per a la compra de l’abonament, serà necessari dipositar una fiança. En el cas dels Rodalies, la fiança a pagar a l’hora d’adquirir l’abonament serà de 10 euros, preferiblement per mitjà de targeta bancària, perquè el reemborsament es faci automàticament a aquesta targeta, sempre que l’usuari hagi realitzat un mínim de 16 viatges. En cas de no complir el nombre mínim de viatges estipulat, la fiança es considerarà una indemnització i no serà tornada a l’usuari. En el supòsit que la fiança es diposités en metàl·lic, la devolució s’haurà de sol·licitar a les taquilles, oficines d’atenció al client o en qualsevol altre servei postvenda habilitat a l’efecte per Renfe. Família nombrosa Per a l’emissió de l’abonament, es gravarà el DNI de l’usuari i/o telèfon mòbil. A l’import de la fiança podrà aplicar-se descompte de família nombrosa en cas de complir aquesta condició. Suspensió d’abonaments habituals Durant el període de comercialització del nou abonament recurrent, se suspendrà la venda de la resta dels abonaments habituals, si bé aquells que hagin sigut comprats anteriorment mantindran la vigència amb què han sigut adquirits i es podran utilitzar. Rodalies L’adquisició de l’abonament es realitzarà per cada nucli de Rodalies, és a dir, si l’usuari l’utilitza a Madrid, haurà de comprar el vinculat a aquesta regió. Es recomana comprar-lo a través de l’app Renfe Rodalies: se seleccionarà l’opció ‘abonament gratuït per a viatger freqüent’ i es generarà un codi QR de set dígits amb què es podrà viatjar, o bé bescanviar-lo a les màquines per tenir-lo en format físic (només serà gratis la primera vegada). Mitjana Distància En el cas de la Mitjana Distància Convencional, la fiança serà de 20 euros. Se seleccionaran les estacions d’origen i destí on es viatjarà durant aquests quatre mesos i, posteriorment, es formalitzarà cada viatge que es desitgi fer en qualsevol dels mitjans habituals, tot i que es recomana el digital. Si es fa un mínim de 16 viatges, la fiança es tornarà. Avant En el cas dels Avant, els actuals abonaments es comercialitzaran amb un descompte del 50%. Així mateix, s’ha creat un nou abonament per a determinats serveis de l’AVE i Llarga Distància amb una bonificació del 50%. Madrid-Palència, Madrid-Zamora, Lleó-Valladolid, Lleó-Palència, Burgos-Madrid, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palència-Valladolid, Osca-Saragossa, Lleó-Segòvia, Segòvia-Zamora, Palència-Segòvia, Medina del Campo-Zamora són les relacions per a les quals es podrà comprar aquest nou bitllet.