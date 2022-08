El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha anunciat aquest divendres que a principis del mes de setembre el Govern presentarà als agents socials la seva proposta de reforma de l’actual període de còmput de 25 anys que serveix per al càlcul de la pensió de jubilació. En una entrevista en el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta, Escrivá ha remarcat que aquest nou plantejament es basa en el que va recomanar el Pacte de Toledo i exigeix el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el seu objectiu és reflectir «les noves realitats en el mercat de treball», que no existien fa 20 anys.

Segons ha explicat Escrivá, el seu departament té diverses opcions de reforma sobre la taula. D’una banda –ha dit– s’estudia ampliar l’actual període de còmput de 25 anys per a les persones en què els últims anys de la seva vida laboral no han sigut els millors, per situacions d’atur o de retallada salarial. Una mesura d’aquest tipus podria beneficiar el 30% dels treballadors, segons ha estimat Escrivá.

També està sobre la taula regular «un millor tractament de les llacunes de cotització», que són els períodes intermedis de cotització de la vida laboral dels treballadors (per atur, excedència o altres circumstàncies). A més, el ministre també ha deixat la porta oberta que la reforma del període de còmput permeti a cada treballador triar els millors anys de la seva vida laboral perquè serveixin de base al càlcul de la quantia de la seva pensió de jubilació. «De tot això, n’estem parlant [al Ministeri] i quan ho tinguem a punt ho presentarem als agents socials per negociar un acord», ha dit Escrivá.

Sobre la revalorització de les pensions amb l’IPC, el titular de Seguretat Social ha dit que «absolutament» es portarà a terme, ja que és un compromís i una llei que es va aprovar al Parlament amb l’objectiu de donar seguretat als pensionistes. Escrivá ha argumentat que «la millora creixent de la situació financera de la Seguretat Social», els ingressos de la qual estan creixent per sobre del 8% gràcies a la bona evolució del mercat laboral, afavorirà el compliment de la revalorització de les pensions. El ministre ha reiterat la previsió de reduir el dèficit de la Seguretat Social al 0,5% del PIB a finals d’aquest any.