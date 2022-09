Cop històric contra Google. El Tribunal General de la Unió Europea va confirmar ahir «en gran mesura» que la multinacional tecnològica nord-americana va abusar del seu domini al sector de la telefonia mòbil a través del control d’Android per anul·lar la competència. La justícia ha desestimat així el recurs legal presentat per Google i ha fixat en 4.125 milions d’euros la multa per aquest comportament antimonopoli, una sanció rècord. «Es desestima essencialment l’acció interposada per Google», ha fallat el tribunal en el seu esperat pronunciament. La cort ha considerat «apropiat» reduir un 5% l’import de la multa imposada per Brussel·les el 2018, que llavors era de 4.343 milions d’euros. Tot i això, l’import actual continua sent el més gran de la història de la UE.

Abusos il·legals

Més enllà d’aquesta petita rebaixa econòmica, la sentència de la justícia europea confirma que Google va aplicar de manera il·legal restriccions als fabricants de dispositius mòbils que fan servir el sistema operatiu Android per consolidar la seva posició dominant. Així, Google va aprofitar el seu domini d’Android per imposar per defecte el motor de cerca i el navegador Chrome en aquests telèfons, mètode que va utilitzar per aixafar els seus rivals. «Google va imposar la seva voluntat als fabricants de telèfons i, de fet, va impossibilitar la competència en les cerques i altres serveis. Hem de donar una oportunitat a la competència a les plataformes digitals, ja que això aporta opcions i molts més beneficis tant per als consumidors com per als anunciants», va explicar Tommaso Valletti, cap de competència de la Comissió.

Android, que és propietat d’Alphabet (empresa matriu de Google), domina el mercat mòbil a Europa amb una quota del 67,21%, mentres que iOS, el sistema operatiu que usen els iPhone d’Apple, es queda amb un 32,11%. En la seva apel·lació, l’empresa sancionada va assenyalar a la Unió Europea que Apple també donava preferència als seus serveis, com el navegador Safari, en els dispositius.

Recórrer la sentència

D’aquesta manera, la justícia europea dóna un cop gairebé definitiu en un cas que Brussel·les va obrir el 2015 i que des d’aleshores ha estat disputat als tribunals. Tot i això, no és el definitiu. A Google li queda una última oportunitat per ampliar la batalla legal i intentar frenar aquesta multa, i és que pot recórrer la sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), una instància superior a la cort que ha dictaminat la sentència actual. El d’Android és un dels tres grans casos contra Google presentats per la comissària europea de la Competència, Margrethe Vestager. La sentència és una necessitada victòria per a la UE, que en els últims mesos ha vist com la justícia revertia multes contra altres gegants tecnològics com Intel i Qualcomm.