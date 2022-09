Apple ja ha posat al mercat els nous models d’iPhone que va anunciar a principis de mes en una conferència internacional: iPhone 14 més bàsic, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. El 14 Plus arribarà el 7 d’octubre. Tots ells integren el xip A16 Bionic i addicionalment els models Pro introdueixen un revolucionari disseny en el seu renovat notch; ofereixen la funcionalitat d’always on, i integra per primer cop una càmera principal de 48 Mpx amb sensor Quad Pixel.