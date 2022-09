El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha rebutjat la querella presentada per l’expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell contra l’excomissari José Manuel Villarejo i altres comandaments policials, alhora que descarta la possibilitat de permetre-li personar-se com a acusació particular en la causa en què s’investiguen les clavegueres policials, coneguda com a cas Tàndem.

En una interlocutòria, García-Castellón explica que les actuacions que es relaten en la querella de Rosell contra, entre d’altres, Villarejo no compleixen els pressupostos legalment previstos per reconèixer-li la condició de perjudicat directe pels fets, ja que no inclou «cap indici» que justifiqui la connexió entre allò que explica i les desenes d’investigacions obertes a l’excomissari, pels contractes que va signar amb la seva empresa Cenyt per investigar socis o competidors dels seus clients.

Rosell atribuïa a Villarejo el procés judicial pel qual va estar pres i que va acabar en la seva absolució a través d’una sèrie d’articles de premsa en què s’esmenten suposades irregularitats que s’haurien comès durant la tramitació, recorda la interlocutòria. Segons el querellant, l’excomissari formaria part d’un entramat politicopolicial la finalitat del qual era dur a terme actuacions per desestabilitzar o frenar persones vinculades al moviment independentista català, en el que s’ha conegut com a operació Catalunya, per la qual no s’ha obert cap investigació, en no apreciar-se delicte. L’objectiu, afirma Rosell, era perjudicar-lo a través de la creació artificiosa d’una causa policial i judicial en contra.

Manca de connexió

El magistrat no entra a valorar si hi ha delicte o no, sinó que es limita a descartar connexió amb els fets investigats a l’Audiència contra Villarejo «Sense posar en dubte la gravetat de les afirmacions contingudes en la querella, ni la possibilitat que aquests fets presentessin, indiciàriament, aparença de delicte, això és diferent a que aquests fets hagin de ser investigats en aquestes diligències», assenyala en el seu escrit l’instructor de la macrocausa contra Villarejo.

La querella, pels delictes d’organització criminal, acusació i denúncia falsa, falsedat documental i detenció il·legal, també es dirigeix ​​contra l’excomissari Marcelino Martín-Blas, l’exinspector Antonio Giménez, l’inspector Alberto Estévez i l’exagregat de l’FBI a l’ambaixada de EUA a Madrid Marc L. Varri. L’acte afirma que a la querella no es consigna com estan connectats els fets explicats amb la causa que se segueix contra Villarejo.