L’anunci del president d’Andalusia, Juanma Moreno, de bonificar al 100% l’impost sobre el patrimoni a la seva comunitat autònoma i d’abaixar la tarifa de l’impost sobre la renda aquest mateix any en un 4,3% per compensar part de la inflació, ha provocat una reacció contrària en el Govern, que ha sortit en tromba contra la proposta fiscal del Partit Popular (PP). «Ja sabem quin és el model fiscal del PP: abaixar els impostos als rics en una destructiva carrera a la baixa que ens empobreix», va afirmar ahir la vicepresidenta Nadia Calviño.

En una roda de premsa, al costat del ministre d’Economia de Portugal, Antonio Costa Silva, la vicepresidenta primera va contraposar «el model fiscal del PP» al de l’executiu, que -segons va explicar Calviño- està impulsant nous gravàmens sobre els beneficis extraordinaris de les energètiques i de la banca «per a obtenir recursos amb els quals ajudar els col·lectius més vulnerables i afavorir un repartiment més just» davant les actuals dificultats econòmiques.

El president andalús va explicar que amb la seva decisió busca atreure contribuents d’alt poder adquisitiu cap a Andalusia i va llançar una invitació expressa per atreure els empresaris catalans: «A Catalunya hi ha impost de successions, aquí no; a Catalunya hi ha impost de patrimoni, aquí no; i a més aquí no ens independitzarem mai, perquè som part orgullosa d’Espanya», va dir el president andalús en un fòrum a Sevilla. La crida als empresaris catalans va causar evident malestar en la Generalitat i en la patronal Foment del Treball. «Que deixin els catalans en pau!. Catalunya decidirà els seus impostos sempre tenint en compte les necessitats dels catalans, no entrant en una subhasta populista que no aporta res», va exclamar la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja. En la mateixa línia, des de Bilbao, la portaveu del Govern basc, Bingen Zupiria, va afirmar que Euskadi «no participarà en la pesca dels rics» i va recordar que al País Basc es recapten per aquest tribut 150 milions de 16.000 contribuents, la qual cosa suposa el 0,28% de la població basca.

De tota la resposta orquestrada pel Govern contra la iniciativa andalusa només es va desmarcarel ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, que va advocar per una major centralització fiscal per a evitar el «despropòsit» d’una competència autonòmica a la baixa.

Tant la ministra portaveu, Isabel Rodríguez; com la vicepresidenta Calviño; la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i la vicepresidenta Teresa Ribera van sortir en tromba contra el PP amb l’argument que «perdona impostos» a les grans fortunes i resta recursos per finançar les polítiques públiques de les quals es beneficien, especialment, les classes mitjanes i baixes de la societat. «Vostès beneficien el 0,2% dels contribuents d’Andalusia, davant del restant 99,8%, als qui priven de 120 milions que ara es recapten per a sanitat, educació o dependència», va dir Montero.

La vicepresidenta Calviño va criticar que el PP, en un moment en el qual es necessiten reforçar els serveis públics, anunciés com a «mesura estrella» l’eliminació de l’impost de patrimoni que grava les grans fortunes. Calviño va reconèixer que, en un primer moment, després de conèixer l’anunci de Moreno, va pensar que es tractava «d’una broma», ja que el context econòmic marcat pel repte de la inflació necessita un suport als més vulnerables i reforçar els serveis públics.

Mesura inflacionista

La ministra d’Hisenda també va desqualificar la proposta del PP per optar per una rebaixa de la tarifa de l’IRPF en els seus primers trams (fins a 40.000 euros) amb la qual corregir l’efecte de la inflació (el que es coneix com deflactar la tarifa de l’impost). Segons Montero, una mesura d’aquest tipus és inflacionista, no beneficia les famílies espanyoles més vulnerables (que estan exemptes de l’impost) i sí les de rendes més altes.

Si la proposta de Moreno ha servit per sumar veus socialistes contra «el model fiscal del PP», també ha aglutinat els populars. «Seré el pitjor malson de les persones que intentin apujar els impostos a Madrid», va dir Isabel Díaz Ayuso després d’escoltar l’opinió d’Escrivá.