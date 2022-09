El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va respondre ahir a la proposta del president d’Andalusia, Juanma Moreno, sobre la invitació als empresaris catalans a tributar en la seva comunitat després de l’eliminació de l’impost de patrimoni. «Catalunya no s’ho pot permetre», va concloure el responsable de les finances catalanes, per recordar tot seguit que el dèficit fiscal que arrossega és de 20.200 milions d’euros, «que se’n van i no tornen».

«Catalunya és una comunitat que redistribueix la seva riquesa mentre que Andalusia és receptora», va interpretar el conseller, lamentant-se de la iniciativa del president del PP andalús. Giró va advertir que la proposta, el mirall de la qual és la Comunitat de Madrid, amb Isabel Díaz Ayuso al capdavant, dóna arguments als que aposten per la independència de Catalunya: «Per això alguns ens en volem anar d’Espanya com més aviat millor». «Espanya pressuposta unes inversions per sota del pes poblacional i del PIB de Catalunya i, després, només arriba un dels tres euros que s’han promès», es va queixar. Giró va advertir que només si es planteja un sistema de finançament just entre comunitats es podria eliminar l’impost de patrimoni a Catalunya, però que no comparteix «ni el fons ni les formes» de Moreno, que va anunciar que tornarà a obrir la delegació d’Andalusia a Catalunya. Andalusia té al voltant de 19.000 contribuents de l’impost de patrimoni, 16.785 dels quals són pagadors perquè tenen la base imposable positiva. A Catalunya hi ha al voltant de 82.000 contribuents d’aquest impost, 80.100 dels quals són pagadors, un 1% del total de la població del país, va descriure el conseller d’Economia. La recaptació a Andalusia és de 93 milions d’euros i, a Catalunya, 547 milions. Aquest model de finançament afavoreix Andalusia, on la recaptació per habitant passa de 72 a 93,5 euros després de la distribució. Catalunya és la segona comunitat on més es recapta per habitant, en ser la número 10 en recursos fiscals que arriben i la catorzena si tenim en compte el cost de la vida. Giró va fer aquestes declaracions durant la inauguració dels actes de celebració dels 10 anys d’Infraestructures.cat.