CaixaBank té previst concedir 3.500 milions d’euros en crèdits socials a col·lectius vulnerables a través de la seva filial MicroBank entre el 2022 i el 2024, un 34% més que el trienni anterior. Així ho va anunciar ahir el president del grup, José Ignacio Goirigolzarri, que va destacar que aquests préstecs permetran finançar unes 413.000 famílies de rendes baixes, emprenedors i microempreses, davant dels gairebé 312.000 de l’anterior pla estratègic.

En concret, 1.850 milions d’euros aniran a préstecs per a més de 320.000 llars i 1.597 milions a més de 90.000 petits negocis. «En els moments actuals, hem de ser molt ambiciosos. Després de la pandèmia i la invasió d’Ucraïna, s’estan produint bretxes socials i increments de la desigualtat que nosaltres volem contribuir a pal·liar», va afirmar el banquer.

MicroBank concedeix crèdits a famílies vulnerables per cobrir necessitats bàsiques, emprenedors i microempreses per crear o expandir el seu negoci, i sectors d’impacte social (com economia circular, integració o educació). Els seus préstecs, sense garantia subjacent que es pugui executar en cas d’impagament i sense aval (llevat dels socis de les microempreses), tenen un tipus fix mitjà del 5,6%, inferior al que correspondria en un banc tradicional per perfil de risc. De fet, es tracta de clients a qui normalment una entitat financera denegaria el finançament.