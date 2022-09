Girona és la tercera ciutat de l’Estat espanyol on resulta més car comprar als supermercats, només per darrere de Palma i Barcelona i per davant de Madrid, segons un informe realitzat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). A Girona, els supermercats més barats són els de les cadenes Consum i Mercadona.

La cistella de la compra aquest any és la més cara des que l’OCU té registres (1988). La pujada, avançada al juliol, ha estat del 15,2% entre el maig de l’any passat i el mateix mes del 2022. I l’organització alerta que l’escalada es mantindrà a curt i mig termini. No en va, els darrers quatre mesos, l’increment s’ha sostingut (0,9%). L’OCU demana al Govern una rebaixa dels impostos dels aliments, com amb l’energia, i proposa als supermercats fer una compra col·lectiva de «productes saludables i essencials» per oferir productes bàsics a preus assequibles després dels intents fallits de Yolanda Díaz, vicepresidenta primera, de crear una cistella de la compra barata. La compra col·lectiva és un mecanisme habitual en sectors com el de l’energia o les telecomunicacions que passa per tancar un acord amb un distribuïdor, en aquest cas un supermercat, perquè proveeixi uns productes a un preu més reduït que l’habitual donat el volum ampli de compres compromeses. Un exemple és la compra col·lectiva que de llum i gas fa anualment l’OCU. Aquest any l’acord va ser amb Repsol i s’hi van apuntar 20.000 consumidors amb un estalvi estimat a la factura anual de 241 €. Oberta a tota la distribució La proposta de l’OCU estaria oberta a «tota la distribució» que s’hi vulgui adherir, això inclou «petits, mitjans i grans supermercats». I la CNMC hi tindria poca cosa a dir perquè es tractaria d’un acord bilateral entre el distribuïdor i l’organització de consumidors. «És una cosa semblant al que deia la ministra, però no sabem quina cistella proposa ella i sí que tenim molt clar quina proposem nosaltres», va explicar la portaveu de l’OCU, Ileana Izverniceanu, durant la presentació de l’estudi anual referent als supermercats. L’organització prefereix no revelar els productes, però sí que indiquen una llista amb els grups d’aliments que volen que s’incloguin: hortalisses, fruites, patata/tubercle, pa, pasta/arròs, llegums, fruits secs, peix, ous, llet, formatge fresc, formatge curat, llet fermentada, carn, oli d’oliva i aigua.