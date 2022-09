Les pensions per jubilació a les comarques gironines de setembre s’han enfilat un 5,76% en el darrer any. La mitjana de Girona ara se situa als 1.150,88 euros al mes, mentre que l’any passat superava per poc els mil euros (1088,12 €), segons les dades publicades ahir pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. A escala catalana, el llindar s’ha posat aquest setembre als 1.282,62 euros, més de cent euros per sobre de la gironina. La pensió contributiva de jubilació afecta 1.154.304 catalans, dels quals 109.043 són de Girona. En comparació amb el 2021, afecta 1.613 gironins més.

Girona és la tercera província catalana amb una pensió més alta, darrere de Barcelona, amb una mitjana mensual de 1.320,67 euros, i Tarragona, amb 1.211,18 euros. La pensió per jubilació catalana supera la mitjana espanyola (1256,96 euros).