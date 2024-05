El Vívid tanca la seva onzena edició amb un 89% d’ocupació

El Vívid, el mes de l’enoturisme a la Costa Brava, ha tancat la seva onzena edició amb un 88,81% d’ocupació, una de les xifres més altes assolides en totes les edicions del festival. En total, aquest any el festival ha comptat amb la participació de 2.342 persones, que és també una de les xifres més elevades de totes les edicions, segons l’organització.

De la seixantena d’activitats programades, un total de quaranta propostes han exhaurit les entrades. De fet, una quinzena d’activitats han ampliat l’aforament o han programat noves sessions per poder atendre la demanda.

Una de les activitats celebrades al Vívid. / Jordi Renart

Els «Esmorzars entre vinyes» han estat una de les activitats amb major ocupació i major afluència. Prop de 500 persones han participat en aquests àpats que tenen lloc en espais on mariden els vins de la Ruta del Vi DO Empordà amb els plats dels cuiners dels col·lectius gastronòmics de La Cuina del Vent i de la Cuina de l’Empordanet. Una altra de les activitats més concorregudes ha estat la Mostra del Vi DO Empordà, amb 590 participants. En aquesta edició, que tenia com a objectiu posar en valor la contribució de les dones en el sector del vi de l’Empordà, també ha destacat l’activitat «10 dones 10», que va permetre conèixer amb profunditat una desena de vins elaborats per dones empordaneses i que va reunir més d’un centenar de participants.

Segons l’enquesta encarregada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona als usuaris del Vívid, el 69,51% dels enoturistes són residents de les comarques gironines, mentre que el 30,49% procedien de les comarques de Barcelona. Les ciutats que més públic aporten al Vívid són, per aquest ordre, Girona, Barcelona, Figueres i Capmany.

Quant al perfil del visitant, el 54,39% duia a terme activitats del Vívid amb la seva parella, el 30,96% participava amb amics i el 8,79% amb la família. Per franges d’edat, els adults d’entre 50 i 70 anys és el grup més nombrós amb el 59,9% del total, seguit pel grup de públic d’entre 30 i 50 anys, amb el 29,75%. L’enquesta recull també l’elevat grau de satisfacció del públic assistent, ja el 90,91% valoren com a «molt bona» l’activitat –la millor valoració possible-, i un 7,85% com a «bona». Cap dels usuaris enquestats considera la seva activitat com a «deficient».

L'informe de valoració també recull que prop del 65,29% dels assistents han manifestat haver-se quedat a dinar o sopar a la zona, i un 26,75% assegura que ha pernoctat a la Costa Brava amb motiu de la seva participació en l'esdeveniment. Aquestes dades posen de manifest l'impacte econòmic que el Vívid genera en altres sectors com la restauració i l'hostaleria de les comarques gironines i la seva contribució en la desestacionalització turística.

La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com el centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.