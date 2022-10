Les empreses familiars empitjoren la seva valoració sobre la situació econòmica amb 4,59 en una escala del 0 al 9, enfront del 4,91 d’un any enrere, tot i que es manté per damunt dels nivells de quan es va produir la pandèmia. I el 56% preveuen que l’any que ve mantindran la plantilla actual, lleugerament per sota del 58% de fa un any i el 35% esperen augmentar-la, la mateixa proporció que fa un any.

Són dades obtingudes de l’enquesta interactiva que es fa per part de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF) entre els empresaris assistents cada any al congrés, que aquest any celebra la 25a edició a Càceres. Quant al pronòstic respecte a les previsions sobre vendes, el 48% estimen que es produirà un augment. Després dels qui preveuen mantenir plantilla, segueix un 35% que esperen augmentar-la i un 9% que calculen que l’hauran de reduir. Més de la meitat de les empreses familiars, el 53%, consideren que el principal tret que ha de distingir les empreses d’aquest tipus és la vocació d’empresa i successió. El 38%, l’opció més votada, és la innovació com un dels principals reptes de l’empresa familiar. I per assegurar-ne el relleu generacional guanya com a opció amb el 32% la necessitat de lideratge del màxim directiu sortint.