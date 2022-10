La UGT reclama a Nestlé que faci marxa enrere i no deslocalitzi la línia de cafè descafeïnat a la fàbrica de Girona. El sindicat, majoritari al comitè, explica que la decisió de la multinacional els ha «sobtat», perquè la línia és rendible i una de les històriques de la planta. El president del comitè, Lluís Parra, ja avança que lluitaran perquè, si la deslocalització tira endavant, a més dels 42 llocs indefinits també es mantinguin els eventuals que se'n vegin afectats. Divendres hi ha prevista la primera reunió entre les parts, on la direcció aportarà la documentació als representants sindicals. La línia de cafè descafeïnat que Nestlé vol traslladar al Vietnam es va engegar el 1984 i produeix entre 24.000 i 26.000 tones de soluble anuals.

El comitè d'empresa de Nestlé no s'explica per què la multinacional ha decidit deslocalitzar la línia de descafeïnat que té a Girona i endur-se-la al Vietnam. De moment, en espera de la reunió de divendres, allò que saben és que el trasllat es farà efectiu el 31 de gener de l'any que ve. Se'n veuran afectats 42 treballadors indefinits, que porten una mitjana de 20 anys treballant a la planta, i a qui Nestlé ja ha anunciat que recol·locarà dins la mateixa fàbrica. La UGT assegura que, ara per ara, la seva «prioritat» és fer que la multinacional s'ho repensi; i, per tant, frenar la deslocalització. «Portar tota una línia de producció fora de Girona, que és important i està en creixement, a nosaltres ens preocupa», afirma el secretari general del sindicat a la demarcació, Maxi Rica. «Però és que a més, no entenem la filosofia que aplica l'empresa; perquè deslocalitzar suposa anar en contra del territori i de tot allò que s'ha aconseguit amb el Pacte Nacional per a la Indústria», afegeix.

El tancament de la línia de descafeïnat s'emmarca dins el pla estratègic que Nestlé vol posar en marxa els tres pròxims anys a la fàbrica de Domeny. Un pla que porta aparellada una inversió de 100 milions d'euros per reforçar la fabricació de càpsules monodosi i l'omplert de cafè soluble. Però que, per altra banda, també suposarà tancar l'àrea de cafè descafeïnat. El president del comitè recorda que aquesta línia de producció es va engegar ara fa gairebé quatre dècades. I que, de fet, a part de la fàbrica del Vietnam -que en va substituir una altra a Mèxic- la de Girona és «l'únic lloc del món» on Nestlé també produeix cafè soluble descafeïnat.

De moment, els representants sindicals estan a l'espera que la multinacional els aporti la documentació que justifica el tancament de la línia. Fins ara, allò que se'ls ha dit és que als 42 indefinits que hi treballen (31 a producció i els onze restants, a mecànica) se'ls aplicarà l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors. És a dir, el que regula una modificació substancial dels llocs de treball.

Salvar tots els llocs de treball

Si la deslocalització és irreversible, assegura Parra, lluitaran «per veure a on i amb quines condicions» es recol·loquen aquests 42 indefinits, «perquè la reubicació sigui el menys traumàtic possible», i també perquè això no vagi en detriment d'altres llocs de treball temporals o eventuals. «Allò que veiem amb preocupació és que, d'una manera o altra, aquests llocs de treball es perdran», lamenta el president del comitè.

Lluís Parra insisteix en el fet que la línia de descafeïnat és rendible, si bé es podria modernitzar perquè ja gairebé té quatre dècades. «Produïm entre 24.000 i 26.000 tones de descafeïnat anuals», subratlla. A partir d'aquest divendres, quan la multinacional els entregui la documentació, s'obrirà un període de negociacions de quinze dies entre la direcció i els representants sindicals. A més de la UGT, al comitè d'empresa de la Nestlé a Girona també hi ha els sindicats CCOO, CSIF, CGT i USOC.

«Rebuig absolut»

Precisament, en un comunicat, CCOO també ha manifestat el seu «rebuig absolut» a la decisió de la multinacional de deslocalitzar al país asiàtic la línia de descafeïnat. El sindicat ja avança que la seva secció a la fàbrica exigirà a la direcció «que aquest trasllat no suposi una pèrdua d'ocupació per a les 42 persones que treballen en aquesta secció ni per a la resta de la plantilla» de la fàbrica de Girona.

A més, també estaran amatents perquè Nestlé faci un «pla de recol·locació efectiu» i que no aprofiti la situació per «modificar a la baixa» les condicions laborals dels afectats. A la fàbrica que la multinacional té a Domeny la plantilla d'indefinits és d'uns 870 treballadors.