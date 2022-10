El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic traurà a consulta pública de manera imminent la modificació de la metodologia de càlcul per a la tarifa regulada elèctrica, l’anomenat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), amb què el govern espanyol pretén donar estabilitat als consumidors acollits a aquesta tarifa, entre els quals hi ha els vulnerables, segons han informat a Europa Press en fonts governamentals.

El Reial decret llei pel qual es va aprovar el mes de maig passat el mecanisme ibèric, pel qual Brussel·les permetia a Espanya i Portugal l’excepció de limitar el preu del gas i rebaixar l’electricitat, ja incloïa el mandat de modificar la metodologia de càlcul del PVPC per incorporar referències basades en una cistella de productes a termini i del mercat diari i intradiari. En aquest Reial decret, el govern espanyol es comprometia a realitzar, abans d’aquest 1 d’octubre, «les modificacions necessàries al Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació, per introduir una referència als preus dels mercats a termini, incorporant a la formulació de càlcul del preu voluntari per al petit consumidor una component de preu basada en una cistella de productes a termini i del mercat diari i intradiari». No obstant això, ja es preveia que la nova metodologia es comencés a aplicar des de l’inici del 2023. En concret, la cistella de productes inclourà productes de mercats a termini, entre ells, es podran utilitzar futurs anuals, futurs trimestrals i futurs mensuals, i inclourà un component de preu del mercat diari i intradiari que garanteixi una certa exposició d’aquests consumidors al senyal de preu de curt termini i incentiu l’eficiència energètica, l’emmagatzematge i la gestió de la demanda. Segons avança la Cadena Ser, els càlculs del Govern apunten que amb aquesta nova metodologia, que busca així donar més pes a les referències més estables, les de l’any (fins al 54%), per evitar els salts del preu PVPC, davant de les oscil·lacions actuals del diari, es reduiria fins a un terç la volatilitat de la tarifa. Aplicació progressiva L’Executiu planteja introduir aquest nou sistema de manera gradual des de l’any que ve perquè representi la meitat del mercat regulat, el 55%, l’any 2025. Una mica menys de 10 milions de consumidors estan actualment acollits a la tarifa regulada (PVC), davant dels més de 19 milions que a hores d’ara disposen d’un subministrament a preu fix, que permet mantenir els preus acordats fins que arriba la data en la qual han de revisar els seus contractes. De fet, ja al llarg del final de l’any passat es va experimentar un increment important en el transvasament de clients amb tarifa regulada al mercat lliure com a conseqüència de les oscil·lacions a l’alça que van tenir lloc al mercat elèctric.