L’empresa empordanesa Can Bech introdueix les seves salses per a formatges a 27 estats dels EUA

L’empresa gironina Can Bech (Baix Empordà) ha augmentat la seva presència als Estats Units amb les seves salses gurmet per maridar formatges, les ‘Just for Cheese’. Aquest tipus de producte ja es pot adquirir en 27 estats d’arreu del país americà. Les salses de Can Bech es venen en una setantena de botigues de Manhattan (Nova York), són presents a vora 160 establiments de la cadena The Fresh Market arreu del país i, també es distribueixen a més de 160 botigues de tot Califòrnia.

La companyia ja va intentar fer el salt als Estats Units l’any 2017, malgrat que els seus productes tan sols es podien trobar a menys d’una desena d’establiments del país. Tres anys després, el 2020, Can Bech va modificar la seva estratègia per distribuir els seus productes als Estats Units, des de llavors ha crescut fins a arribar a oferir les seves salses per maridar formatges a 27 estats dels país americà, actualment. A més de les salses ‘Just for cheese’, amb una varietat de cinc sabors diferents, la companyia també ven als Estats Units figues en almívar.

Alba Sala, Export Manager de Can Bech, destaca que «el mercat americà és un gran consumidor de formatge i tenim un producte únic que hi havia de ser». «És molt important perquè, juntament amb el Canadà, és un mercat que no té fi. Multiplica per sis l’europeu i constantment s’hi obren noves cadenes d’alimentació», assenyala.

De fet, ara per ara, els Estats Units és un dels mercats més importants per a la companyia empordanesa, només per darrera d’Alemanya i superant a altres mercats importants com Canadà i el Regne Unit.

Actualment, Can Bech pretén consolidar-se al país americà i «entrar als principals estats», explica l’Export Manager de l’empresa.

Gairebé a 30 països

En l’actualitat, la companyia ven els seus productes a 29 països estrangers. Durant aquest 2022 Can Bech ha aconseguit augmentar la seva presència a l’estranger amb l’entrada dels seus productes a tres noves regions (Filipines, Hong Kong i el Perú).

Alba Sala destaca que és important «mantenir el que ja tenim». L’empresa aposta per un «creixement progressiu» que passi per un procés en el qual «s’entengui el producte» i hi hagi un «bon tracte amb els importadors» per així «no ser un proveïdor més».

Creada a Fontanilles

A més de les salses per maridar formatges, Can Bech produeix altres productes com melmelades, fruites en almívar i amb cacau, així com altres salses mediterrànies. La companyia va néixer en un restaurant familiar de Fontanilles (Baix Empordà) que, posteriorment al seu tancament, va centrar l’activitat en la venda de figues en almívar i el desenvolupament d’una primera línia de melmelades.

Can Bech va ser fundada l’any 1981 a Fontanilles, malgrat que actualment té ubicades les oficines i la planta de producció a Palafrugell, també al Baix Empordà. Ara, l’empresa gironina compta amb una cinquantena de treballadors i concentra al mercat exterior un 20% del total de les seves vendes.

El posicionament internacional dels productes de la companyia empordanesa s’ha vist reforçat per diversos reconeixements. De fet, la línia ‘Just for Cheese’, aquest 2022, ha obtingut per quart any consecutiu els ‘Superior Taste Awards’, de l’International Taste Institute de Brussel·les. A més, enguany l’empresa també ha aconseguit un premi als Estats Units amb el ‘Best New Fruit Spread, Jam & Jelly Product’ dels sofi Awards, que entrega la Speciality Food Association (SFA).