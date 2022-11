Paz Comesaña, artífex d'aquesta fórmula d'obertura i directora de Màrqueting, Publicitat, CRM i Aliances Estratègiques d'EVO Banco creu que la fórmula consisteix a crear una oferta global de molta qualitat que permeti acompanyar un client durant tota la vida.

Què diferencia EVO d'altres bancs?

La principal és que som un banc 100% digital des del principi fins al final. Això vol dir que no digitalitzem el que abans era analògic, sinó que pensem, creem i operem de forma digital. Avui som un dels bancs digitals més grans d’Espanya perquè cada dia s’hi sumen clients que descobreixen que som més eficaços que els bancs de tota la vida.

I diria una mica més. A EVO volem ser el banc principal dels nostres clients i ajudar-los en el cicle de vida, des de l'operativa més bàsica fins a qualsevol necessitat d'estalvi, inversió, finançament, etc. L'exemple és que EVO ja no és conegut només per tenir el Compte Intel·ligent, un compte en línia, sense comissions i sense requisits, sinó que és reconegut, pels clients i els mitjans de comunicació com el banc que té una de les ofertes d'hipoteques més atractives del mercat

Quan un client requereix del vostre consell, recomaneu fons indexats o actius?

A EVO no assessorem, sinó que expliquem les característiques de cada opció perquè els clients prenguin les seves decisions. La gestió indexada és una opció molt interessant per als que es volen beneficiar d'un model que replica el comportament d'un índex de referència i permet una gran diversificació a un cost molt baix. Per exemple, a EVO, una persona pot invertir en el Pla d'Inversió Intel·ligent, una assegurança d'estalvi (UNIT LINKED) des del qual posem a disposició dels nostres clients 5 carteres compostes de més de 20.000 actius (en format d'ETFS i Fons Indexats ), diferenciats per perfil de risc (CONSERVADOR, MODERAT, DINÀMIC, ATREVIT I AGRESSIU) i amb què es poden beneficiar dels moviments a gran escala del mercat sense necessitat d'operar-hi activament.

A més, en gestió indexada, oferim uns 150 fons indexats de les principals gestores internacionals i al voltant de 2.000 ETFs que pots cercar, comparar seleccionar i comprar amb el nostre cercador d'ETFs. Com a fons indexats destacats podríem parlar dels fons perfilats de Blackrock (Blackrock Managed Index Portfolio), opció d'inversió a Llarg Termini que valorem com a alternativa per a la construcció del patrimoni mitjançant aportacions periòdiques. Estan compostos per ETFs i dividits en 4 categories (DEFENSIVE, CONSERVATIVE, MODERATE i GROWTH).

I per als que tenen un coneixement més avançat dels mercats, el que necessiten és una plataforma senzilla, àgil i a baix cost per poder operar en el moment que ho necessiten. A EVO vam llançar ara fa un any, una nova plataforma, el Broker Intel·ligent EVO, amb accés a més de 15.000 accions del món.

I ara, quins són els vostres objectius?

El principal és continuar creixent per consolidar-nos com a un dels bancs digitals més grans i innovadors d'Espanya. Per això hem construït una oferta global de molta qualitat que permet acompanyar un client durant tota la vida i hem aconseguit donar a cada producte o servei un plus d'innovació gràcies a l'ús avançat de les tecnologies. Per exemple, vam ser dels primers bancs a facilitar la contractació de comptes amb filosofia ‘one click’ i el primer a posar a disposició dels nostres clients un assistent de veu.

Quins consells d'estalvi/inversió donaria a la gent que vol que els seus diners treballin per a ells?

Jo ho resumiria en quatre passos. El primer és prendre consciència de la necessitat de protegir el teu estalvi de la inflació i els tipus d'interès baixos. És molt senzill, si els preus pugen a un ritme del 8,9% (última dada d'IPC publicada al setembre), el teu estalvi perd valor exactament al mateix percentatge. Si hi afegeixes que les alternatives en comptes remunerats o dipòsits estan en mínims, no queda cap altra opció que invertir a llarg termini perquè el teu estalvi no “valgui menys” cada dia. El segon és vèncer la por. Tot inversor coneix la frase “rendiments passats no garanteixen rendibilitats futures”. Invertir pot ser arriscat a curt termini, però no invertir és arriscat a llarg termini i qualsevol inversor amb visió a llarg termini ha guanyat sistemàticament més diners que qualsevol estalviador tradicional. El tercer és democratitzar la inversió. Ara qualsevol persona pot gaudir de bones solucions d'inversió i ara per 30 euros pots estar invertint en actius que abans només estaven a l'abast de ben pocs. I el quart pas és explicar que, si parlem d’invertir, millor avui que demà.

Us heu posicionat com la millor plataforma per comprar ETFs. En què consisteix?

La inversió indexada consisteix a replicar el comportament d'un índex de referència, mantenint una mateixa composició que ell, i anant el més enganxat possible i de la manera més eficient possible; per tant, el cost de la selecció i la gestió d'actius és molt inferior a la d'un fons de gestió activa. Per aquest motiu, la gestió indexada és més barata que l'activa, pel fet de no pretendre obtenir rendibilitat addicional sobre l'índex, i així oferir als inversors l'oportunitat d'invertir a baix cost replicant la rendibilitat d'un índex.

Per això, un dels motius pels quals els inversors es decanten per la inversió indexada són les comissions de gestió reduïdes.

La comissió de custòdia dels ETFs a EVO és de les més baixes. Cobrem el 0,05% semestral de l'efectiu total dipositat a ETFs + accions, amb un mínim de 9 euros; no apliquem comissió de custòdia mínima per ETF. D'altra banda, disposem de 35 ETF de Blackrock en campanya que no tenen comissió de compra ni de venda. I la resta d'ETFs tenen una comissió de compravenda del 0,20% sobre l'efectiu. Si és en moneda no euro, les operacions s'executen a tipus de canvi Spot. A EVO comptem amb prop de 2.000 ETFs UCITs de tots els mercats i de les principals gestores de fons internacionals.