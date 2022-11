Els transportistes han suspès l'aturada indefinida que va començar aquest dilluns per l'"escàs" seguiment. Així ho ha anunciat aquest dimarts al migdia la Plataforma en Defensa del Transport, convocant de la protesta, en un comunicat, on assegura que els camioners han patit "persecució, assetjament i coaccions inconcebibles" per part de les autoritats. "No s'ha respectat el dret a l'aturada", han denunciat els transportistes.

La protesta no comptava amb el suport de les principals associacions de camioners (CETM i Fenadismer) ni dels sindicats CCOO i UGT. Tot i això, centenars de transportistes es van manifestar aquest dilluns pel centre de Madrid. A Catalunya l'aturada no ha tingut impacte. El govern espanyol celebra que "torni la normalitat" La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha celebrat que la Plataforma en Defensa del Transport hagi desconvocat l'aturada indefinida al sector, que va començar ahir dilluns. "Celebrar que torna la normalitat", ha dit Rodríguez en roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres. Rodríguez ha agraït al conjunt del sector "que ha volgut treballar també en aquestes últimes hores i que reconeix l'esforç que entre tots estem fent amb un sector que acusa les conseqüències econòmiques de la crisi" per la guerra d'Ucraïna. La portaveu de l'executiu ha destacat que el govern espanyol ha mobilitzat recursos públics per al sector. Rodríguez ha mencionat els 1.400 milions d'euros del descompte al combustible i 900 milions d'euros en ajudes directes i també ha recordat l'aprovació de la llei que prohibeix treballar a pèrdues. La portaveu de l'executiu ha celebrat que "entre tots" es doni "tranquil·litat als consumidors, a les cadenes de distribució i al sector primari" en aquest escenari "d'incertesa".