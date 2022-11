La plataforma Forest HEAT per seguir el consum de biomassa en línia i extreure'n indicadors, gràfics i informes personalitzats, i Honey.AI, un robot intel·ligent que esdevé un laboratori digital per anàlisis pol·líniques i de qualitat de la mel per al sector de l'apicultura, són les solucions tecnològiques guanyadores dels Premis Ruralapps 2022. Aquest guardó l'atorga el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) amb el suport del centre tecnològic Eurecat. El jurat ha seleccionat les candidatures guanyadores per a les dues modalitats del premi d'entre les tretze solucions presentades en aquesta novena edició, vuit en la categoria Professional i cinc en la de Ciència Ciutadana.

En la modalitat professional, la guanyadora ha estat Honey.AI, un robot intel·ligent per a l'aplicació en l'apicultura que mitjançant un equip d'Internet de les Coses permet fer anàlisis pol·líniques i de qualitat de la mel de forma automàtica i autònoma, mitjançant microscòpia, robòtica, visió per computador i eines d'aprenentatge profund. L'eina és fàcil de fer servir i redueix el temps del personal, fa anàlisis in-situ, disminueix el cost i permet autenticar la font botànica i origen de la mel per incentivar la producció local de qualitat. Aquesta solució de Sonicat Systems està dirigida a l'apicultor professional, a envasadors i a cooperatives d'apicultors. En aquesta modalitat, la finalista ha estat l'aplicació Dosaviña per a la determinació de la dosi òptima de fitosanitaris a la vinya, desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L'aplicació recomana als usuaris la quantitat de producte fitosanitari que han d'utilitzar als seus conreus de vinya i com aplicar-lo, segons l'estructura de la seva vegetació, la maquinària de què disposen i el producte que fan servir. Amb la utilització de l'aplicació, es pot aconseguir una reducció en l'ús de fitosanitaris d'entre un 15 i un 40%. En la categoria ciència ciutadana, la guanyadora ha estat Forest HEAT, una aplicació d'accés multiplataforma per fer seguiment i gestionar en línia els consums de biomassa, així com els consums d'energia de les calderes d'instal·lacions de municipis o persones usuàries de la plataforma, duta a terme en el marc d'un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Aquesta plataforma ofereix també diversos indicadors, gràfiques i informes de les instal·lacions. Els agents que intervenen al sistema són ajuntaments i particulars propietaris o titulars d'instal·lacions, els subministradors d'estella, empreses instal·ladores i empreses de serveis energètics que fan el seguiment de consum d'energia de les instal·lacions de biomassa. La finalista ha estat el programari de comerç electrònic i l'aplicació Som la Bomba, de l'empresa Bomba Bomba, que ajuda els petits productors a vendre tant en el canal directe amb els consumidors com en el professional amb els distribuïdors. L'eina de gestió permet mostrar el catàleg de productes i les tarifes, i gestionar les comandes dels dos canals de forma diferenciada. Aquesta solució tecnològica ajuda a petits productors locals i distribuïdors del sector de l'alimentació a digitalitzar el seu negoci. El Premi Ruralapps distingeix les empreses desenvolupadores de solucions tecnològiques innovadores que contribueixen a la millora dels processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat de les empreses i professionals dels sectors agroalimentari, forestal o del medi rural; o bé que faciliten l'accés a la informació a la ciutadania en aquests àmbits.