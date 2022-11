L'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva no superaran l'impacte de la covid fins al 2023

L'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva no superaran l'impacte de la covid fins entrat el 2023. Sobretot, pel pes que el turisme i els serveis tenen a les tres comarques. És una de les conclusions que posa en relleu l'últim anuari del BBVA, que també subratlla que, per contra, el Gironès, la Garrotxa i el Pla de l'Estany "ja han superat" la ferida de la pandèmia. En aquest cas, gràcies al pes que hi té la indústria. L'autor de l'estudi, l'economista Josep Oliver, admet que arran de la inflació l'economia gironina es frenarà en els propers mesos, però es resisteix a parlar de recessió. Perquè a diferència de crisis anteriors, ara no es destrueix ocupació. "La inflació és evident que resta; però sobretot, allò que ho fa és l'atur", afirma.

L'economista considera que la "frenada" de l'economia és principalment causa de la crisi energètica, tanmateix, explica que "estem suportant la transferència de recursos raonablement bé". "Fins a l'estiu de l'any que ve no cal preocupar-se per problemes d'abastiment", assegura. L’economia gironina no recuperarà els nivells precovid fins al 2023 La demarcació de Girona va registrar un augment del valor afegit brut (VAB) del 6,9% el 2021, tan sols per darrere de Tarragona, on la pujada va ser del 7,4%, segons l'Anuari. Tanmateix, Oliver apunta que veu «molt difícil» que Girona i Tarragona, en conjunt, puguin retallar la diferència del 8% del valor afegit brut perdut respecte el 2019 aquest mateix any, ja que són els que tenen «més camí per córrer».