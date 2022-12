La garrotxina LC Paper obrirà un nou centre productiu a Fornells de la Selva

L’empresa garrotxina LC Paper obrirà entre abril i maig de l’any que ve un nou centre productiu a Fornells de la Selva. Les obres de la planta, que tindrà una extensió d’uns 4.000 metres quadrats, es van iniciar al setembre i des de la companyia esperen que a principis d’any ja comenci a produir.

Fundada el 1881, l’empresa compta actualment amb tres plantes a Girona especialitzades en tisú, material amb el qual es fa paper higiènic, paper de cuina, tovallons o mocadors, entre altres productes. Enguany, l’empresa espera tancar l’any amb una facturació d’uns 65 milions d’euros.

La companyia garrotxina ja està formant equips per a posar en marxa la fabricació de la nova planta el 2023, explica Joan Vila, CEO de LC Paper. En un primer moment el centre comptarà amb uns set treballadors, que es podrien ampliar fins als 17 durant els mesos posteriors a l’obertura de la planta a Fornells. L’empresa fabricarà en aquest nou centre paper higiènic i paper de cuina, que es vendrà al mercat internacional, ja que amb les instal·lacions actuals no assoleixen el nivell productiu necessari per abastir les comandes, segons detalla Vila.

LC paper empaqueta paper higiènic en capses de cartó, una idea amb la qual persegueix fer més sostenible un producte d’ús massiu. Des de la companyia expliquen que ara mateix aquest producte té una major rendibilitat al mercat internacional i, actualment, és complicat per al consumidor final poder adquirir-lo a Espanya, tanmateix, esperen que amb la creació de la nova planta, puguin començar a vendre «en un futur» al mercat nacional, detalla Joan Vila.

Un producte sostenible

Als anys 90, en un moment de concentració sectorial, van prendre la decisió estratègica de diferenciar-se de la resta de competidors mitjançant la sostenibilitat, mentre altres van apostar per afegir «capes, olors o colors» als seus productes, va explicar el passat mes d’octubre el gerent d’LC Paper, Pau Vila.

«Les empreses que no eren comprades i entraven en grans grups deixaven de ser competitives i tancaven. O fèiem alguna cosa diferent que ens permetés defensar la nostra proposta de valor o estàvem condemnats a integrar-nos en un grup i perdre la nostra essència, o a tancar», va afegir Vila. L’aposta per la sostenibilitat va venir marcada per la ubicació de la primera planta d’LC Paper, a Besalú, envoltada per una naturalesa espectacular, va afirmar.

Van començar per descarbonitzar el seu consum energètic, que en el cas de la indústria paperera és «brutal», atès que a nivell de matèria primera, en aquell moment no hi havia gaire marge de maniobra. Així, van substituir l’ús de fueloil per la cogeneració per, posteriorment, apostar per la biomassa, el biodièsel, l’autoconsum fotovoltaic i comprar energia certificada d’origen renovable. En el cas dels seus productes acabats, procedents de les seves bobines fabricades amb energia «verda», no usen plàstics per al seu embalatge i no els blanquegen (procés químic que no aporta higiene extra i que només té un efecte visual).

Per poder fer servir capses de cartó, LC Paper ha desenvolupat i patentat un sistema d’empaquetat únic al món. La densitat del paper higiènic és molt baixa, per la qual cosa en manipular els rotllos amb qualsevol braç robòtic s’aixafaven o es trencava la capa exterior.

«Vam veure que cap element mecànic podia tenir contacte amb el rotllo i per això vam desenvolupar un sistema en el qual la caixa es construeix al voltant dels rotllos sense tocar-los. No hi ha ningú més al món que faci això i hem despertat molta curiositat en el sector», explica Pau Vila.