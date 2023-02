Després que la Conselleria d'Acció Climàtica i Agenda Rural fos alertada aquest divendres d'un cas de grip aviària en una granja d'Arbeca (Els Garrigues Lleida), 87.000 aus han estat sacrificades a Catalunya, segons xifra la directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Elisenda Guillaumes. Davant la detecció del cas, Acció Climàtica ha pres la mesura de sacrificar tots els ocells d'explotacions que hi ha en un radi de tres quilòmetres i limitar fins a 10 quilòmetres el moviment d'aus.

En una roda de premsa a Lleida, ha garantit que totes les aus sacrificades es destruiran i que han establert controls i inspeccions perquè cap au infectada no arribi a la cadena alimentària: "Ho vull deixar clar perquè no hi hagi cap confusió de la ciutadania a l'hora de consumir" carn, ous i derivats.

Han sacrificat 9.000 galls dindis de la granja infectada; 28.000 més afectats a dues explotacions que hi ha a menys de 3 quilòmetres, i 50.000 guatlles d'una quarta explotació.

En aquest radi de 3 quilòmetres, s'han comptabilitzat nou explotacions comercials i una desena d'autoconsum, a més de la granja infectada.

També estan immobilitzades totes les explotacions avícoles i d'ous en un radi de 10 quilòmetres del focus de la infecció, la qual cosa afecta 73 explotacions més (entre les quals, 56 explotacions comercials, 2 escorxadors i 1 incubadora).