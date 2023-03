Espanya finalitza l’hivern amb les reserves de gas al 78%, duplicant l’objectiu de la UE

Els magatzems subterranis de gas espanyols estan al 78% de la seva capacitat, de manera que gairebé dupliquen la recomanació de Brussel·les de tenir-los almenys al 40% al començament de la primavera per comptar, així, amb una posició més folgada de cara al proper hivern.

Segons dades de l’associació sectorial Gas Infrastructure Europe (GIE), els tres magatzems a l’estat -Serrablo (Osca), Gaviota (Biscaia) i Yela (Guadalajara)- comptaven a data de 20 de març amb 27,6 teravatis hora (TWh), el 78,2% de la capacitat total, equivalent al consum nacional de 29 dies a l’hivern.

Fa un any, quan Brussel·les ja començava a alertar de la necessitat de començar a omplir les reserves de gas de cara a l’hivern, Espanya comptava amb un volum d’ompliment del 58%, amb 19,9 TWh. La decisió de Brussel·les d’augmentar ràpidament les reserves de gas va provocar que la cotització d’aquesta matèria primera marqués els seus màxims històrics durant l’estiu passat, superant els 300 euros el megawatt hora (MWh).

Tot i això, tant el març del 2022 com ara, Espanya ha tingut sempre els seus magatzems en uns nivells molt per sobre de la mitjana europea, gràcies a la diversificació de proveïdors -encapçalats principalment pels Estats Units- i a l’augment de les compres de gas natural liquat (GNL).

En el cas de la Unió Europea, les reserves se situen de mitjana en el 55,8%, amb un volum de gas natural emmagatzemat que arriba als 626,5 TWh, més del doble que fa un any, quan Europa en tenia només un quart de les seves reserves plenes (25,8%), amb 286,9 TWh. Espanya se situa com un dels Estats membres més complidors de la UE, i l’objectiu de cara al proper hivern és encara més ambiciós que el d’aquest any.