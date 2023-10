L'equipatge de mà és indispensable, però sovint, provoca molts mals de cap pels viatgers: les mides de l'equipatge, quantes maletes puc portar com a equipatge de mà i què hi puc posar i què no. La veritat que és una mica caòtic: buscar una maleta amb les mides que demana la companyia i quins objectes puc afegir-hi o mirar els mil·lilitres que puc dur. Si hi ha productes que no podem dur, les mides són més grans o el pes és més elevat, haurem de pagar una taxa extra per poder facturar-la i, segons quina sigui la problemàtica, no la podrem portar com a bossa (equipatge) de mà i l'haurem de portar com a equipatge extra, separant-nos de les nostres pertinences.

Com evitar les sorpreses a l'aeroport

És important donar-li una ullada a la política d'equipatge de la companyia amb la qual viatjarem perquè cadascuna d'elles té una normativa diferent. Allà descobrirem els preus pels extres i què entra dins 'l'equipatge de mà'.

Les propostes que s'estan duent a terme per solucionar el tema de l'equipatge de mà

La Unió Europea està al cas de la problemàtica que hi ha envers les diverses normatives sobre l'equipatge i, l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) ha marcat unes mides estàndard per les maletes de mà de cabina, 55x35x20 cm, tot i que, només és una proposta que han fet i, actualment, no existeix una mida estàndard acceptada per totes les aerolínies.

Així doncs, com no hi ha cap obligatorietat envers les mides, cada aerolínia pot fer el que cregui convenient, obligant als seus passatgers a fer un pagament extra, si les nostres maletes passen les mides que ells tenen com a estàndard o pesen més, havent-les de facturar.

A principis d'aquest mes d'octubre, el Parlament Europeu va aprovar per votació majoritària una resolució no vinculant, per estandarditzar les dimensions de l'equipatge de mà que es pot portar a les aerolínies principals i 'low cost': Ryanair, Vueling i EasyJet, entre altres.

Aquesta resolució és per les aerolínies que operen en la Unió Europea i pretén acabar amb els pagaments extra i les facturacions sorpreses perquè pesa més o passa de les mides establertes per la companyia. El Parlament Europeu vol que sigui gratuït portar l'equipatge de mà. Estandarditzar les mides farà que els passatgers tinguin més clares les seves opcions a part, de garantir l'equipatge de mà com a indispensable, tal com va definir la justícia europea envers l'equipatge de cabina en la sentència de 2014, sense haver de fer una despesa extra per ell.

El Parlament opina que, el criteri utilitzat per part de les aerolínies per cobrar un extra a l'hora de l'equipatge de mà és una pràctica abusiva i deslleial.

Tot i que, la resolució aprovada per majoria a inicis d'octubre, per part del Parlament Europeu, com que no és vinculant, no obliga les companyies a dur-la a terme, així doncs, de moment continuaran amb les polítiques d'equipatge de mà que elles vulguin. Però, fer pressió per part de la Unió Europea ja és un primer pas per poder canviar aquestes polítiques.

L'Associació de Línies Aèries (ALA) ha decidit contestar a l'allau de crítiques i a la resolució del Parlament Europeu, deixant clar que el cobrament de la maleta de cabina és perfectament legal i està emparada pel Reglament Europeu 1008/2008, el qual estableix la llibertat de la fixació tarifaria.