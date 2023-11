El Compte Negocis Benvingut que contractin els autònoms que es donin d'alta com a clients no tindrà comissions ni requisits de vinculació. El compte es pot contractar en línia, no té comissions per transferències ordinàries ni per emissió i cobrament de xecs nacionals des de canals digitals i brinda la possibilitat de tenir les finances personals separades de les del negoci. A més, facilita la recepció de pagaments i transaccions així com una millor planificació financera del negoci, establint metes i un seguiment del progrés.

El 2022, es van donar d'alta un total de 50.000 autònoms a BBVA com a clients del banc a Espanya, el 41% s’hi van sumar digitalment i el 59% restant, a través de l'oficina. També està disponible per a nous clients la Targeta Negocis Dèbit, que ve inclosa en el mateix compte, sense comissions ni requisits de vinculació, per sempre. La targeta té associada una promoció on s'inclou un descompte del 2% en carburant en pagar en estacions de Servei Repsol, Campsa i Petronor adherides a Solred a Espanya i Andorra. Inclou l´assegurança d’accident i l’assegurança d’assistència de viatges. Noves solucions en finançament i mitjans de pagament El col·lectiu d'autònoms també té accés a una solució financera innovadora vinculada a mitjans de pagament. El nou Préstec TPV Online permet sol·licitar fins a 50.000 euros que es tornen còmodament amb el 20% de la facturació diària del Terminal Punt de Venda (TPV). Així, l'autònom no s'haurà de preocupar perquè el càrrec es farà de manera automàtica dels ingressos de les vendes diàries. Aquesta solució permet un finançament ràpid i senzill a autònoms que treballin amb TPV Físic o Virtual de BBVA amb una antiguitat mínima de sis mesos i que hagin facturat amb el Terminal Punt de Venda. El límit es calcula segons el que factura el comerç amb els TPV. Per tant, a més facturació, el límit de què pugui disposar per al seu Préstec TPV Online serà més gran, i la seva tramitació és en línia i instantània. A més, els nous clients podran triar, de manera digital, entre un TPV amb abonament gratuït el primer any o finançament a euríbor + 0% durant el primer any, per a un import màxim de 30.000 euros. Plans d'ocupació per a autònoms Perquè els autònoms puguin comptar amb un estalvi complementari a la seva jubilació, BBVA posa a la seva disposició un pla de pensions específic amb avantatges i millor remuneració. A través de la gestora BBVA Asset Management i l'Agrupació Nacional d'Associacions Provincials d'Administradors de Loteries (ANAPAL) s'ha promogut un pla de pensions d'ocupació simplificada moderada per a autònoms (PPES), que ANAPAL oferirà a tots els associats i que podrà contractar qualsevol autònom d´Espanya. Els nous plans de pensions d'ocupació simplificats (PPES) tenen grans avantatges per als autònoms, ja que els permeten aportar anualment 4.250 euros addicionals als 1.500 euros que es poden aportar als plans de pensions individuals. Aquestes aportacions es poden deduir fiscalment en l'IRPF. El pla de pensions d'ocupació per a autònoms que ha promogut BBVA amb ANAPAL és obert a tots els autònoms. El pla de pensions està integrat al Fons BBVA Pensions VFP, que té un patrimoni de més de 150 milions d'euros. El fons té més de 30 anys d'història i 32 plans d'empreses i administracions públiques integrats. Addicionalment, el fons ha estat premiat l'any 2020 i el 2023 en els prestigiosos premis IPE European Pension Fund Awards com un dels millors fons de pensions d'ocupació d'Europa. Avantatges de la banca en línia per a autònoms També tindran de manera automàtica accés a tots els serveis que BBVA ofereix a través de la banca digital. La web i l'app del banc els permetrà realitzar -en qualsevol moment i des de qualsevol lloc- transferències immediates; gestionar cobraments; operar amb tots els bancs on tinguin contractats productes; automatitzar pagaments, signar ordres o demanar cita amb el gestor. La banca en línia també els permet obtenir una visió global de les seves finances, com ara ingressos, despeses, vendes, remeses i targetes, a més de rebre les notificacions dels moviments del compte al moment. En cas que contractin un TPV, se'ls habilita la funcionalitat MyBusiness, que serveix per fer seguiment o de l'activitat del TPV. A això s'hi afegeixen les solucions de finançament per ajudar-los a desenvolupar els seus projectes sostenibles, afrontar les seves necessitats de liquiditat del dia a dia, com ara bestretes de cobraments o pagaments, i d'altres més específiques com el rènting d'equipaments, entre d'altres.