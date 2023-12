Els treballadors de Comforsa desconvoquen les aturades parcials i els talls de carretera per als dies 15, 17 i 22 de desembre. La plantilla ha rebut l’avís de pagament de la bestreta del 3% per avançament de conveni que reclamava, una acció que des del comitè d’empresa consideren com a un indici per a negociar el conveni. De fet, el president del comitè, Xavier Rodríguez, explicava aquesta setmana que quan això pases suspendrien les mobilitzacions: "Si ens ho paguen, desconvoquem la protesta". Així, els treballadors paralitzen momentàniament les accions de protesta. Tot i això, adverteixen que les mobilitzacions es podrien reprendre al gener si la situació no millora.

Millores salarials El passat 1 de desembre, l'assemblea de treballadors de Comforsa, amb el suport de CCOO i UGT, va començar una mobilització a Campdevànol que es va allargar fins al 5 de desembre. El president del comitè, Xavier Rodríguez, va explicar que la principal reivindicació és que la gestió de la siderúrgica, propietat de la Generalitat, sigui "més àgil" perquè funcioni com una empresa mercantil, cosa que ara asseguren que no passa, i evitar així que la viabilitat estigui en "perill". Els treballadors també reclamen un increment salarial i que se'ls revisin els grups professionals, entre d'altres demandes.