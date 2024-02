Adif invertirà 8,5 milions d'euros per fer passos soterrats i estendre les andanes a les estacions de tren de Fornells de la Selva i Celrà (Gironès), per on hi circulen trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies. Els nous passos inferiors per sota vies tindran tan escales com ascensors. En paral·lel, les andanes es perllongaran fins arribar als 210 metres i se n'aixecarà l'alçada, situant-les 68 centímetres per damunt la cota dels rails. Els treballs també inclouen eliminar els creuaments de vies al mateix nivell entre les andanes i construir noves marquesines (tant al mig de les andanes com a les entrades dels futurs passos inferiors).

En el cas de Fornells, les obres costen 3,9 milions d'euros i les portarà a terme la constructora Copcisa. A Celrà s'hi invertiran 4,6 milios d'euros i els farà Copisa.