Un 88% dels professionals veu positiu el teletreball i un 58% canviaria de feina si no en pogués fer

Un 88% dels professionals considera positiva l'experiència del teletreball i fins a un 58% canviaria de feina si no en pogués fer. Aquestes són dues de les principals conclusions de la tercera edició de l'estudi 'Teletreball: una realitat després de la pandèmia', dirigit per Aline Masuda i presentat aquest dimarts a l'EADA Business School. En l'actualitat, la fórmula més habitual de teletreball és la d'un o dos dies a la setmana (52% del total) i la majoria dels que teletreballen (un 53%) considera que no hi ha barreres per fer-ho des de casa. No obstant això, un 27% de les empreses ha reduït de manera significativa el treball des de casa en l'últim any i un 7% de les companyies ha optat directament per eliminar-lo, segons l'informe.

La investigació –que ha comptat amb la col·laboració d'Edgar Quero i Luciano Strucchi, investigadors i alumnes d'EADA- ha comptat amb un mostra de 638 enquestes a professionals majors de 18 anys, un 63% dels quals directius. L'estudi va néixer el 2020 amb l'adopció forçosa del teletreball, va tenir una segona edició el 2021 i ara posa sobre la taula una tercera entrega (2024), un cop superada la pandèmia i les restriccions de mobilitat. De fet, el 91% dels enquestats assumeix que el teletreball és una opció que ha arribat per quedar-se i un 18% assegura que fa teletreball tots els dies de la setmana. "Tal i com passa amb l'administració de medicaments, és essencial trobar la dosi idònia", ha apuntat la professora d'EADA i directora de l'estudi, Aline Masuda.

"El dilema actual no és si fem servir el teletreball o no, sinó quina és la proporció adequada per millorar el rendiment i la vida dels professionals", ha recalcat Masuda. Un dels aspectes destacats en l'anàlisi de les dues edicions anteriors feia referència a quines havien estat les barreres principals que dificultaven el teletreball. Actualment, podem parlar d'una millora clara i des de tots els punts de vista. El 53% dels enquestats sentencia que ja no existeixen realment barreres per treballar des de casa, una xifra que era del 26% el 2021 i del 24% el 2020. El mateix passa amb altres problemes destacats aleshores, com ara les interrupcions familiars (que passen del 42% al 12% actual), l'espai físic o la connectivitat.

Només el 27% de les empreses assumeix el cost del teletreball

"Sens dubte, hem après de l'experiència, en aquest cas inicialment forçada per les circumstàncies. Tant les empreses com els professionals hem anat adquirint habilitats que ens permeten aprofitar la modalitat del teletreball", ha comentat la directora de l'estudi. No obstant això, i malgrat la gran acceptació del teletreball, una tercera part (34%) de les organitzacions ofereixen una considerable resistència al respecte, reduint o eliminant aquesta possibilitat. "Això mostra que algunes empreses no estan veient el que els seus col·laboradors volen", ha lamentat Luciano Strucchi. Altres aspectes a millorar després de quatre anys de teletreball és que un 39% de les empreses no permet elegir la modalitat de treball i només el 27% assumeix els seus costos (electricitat, wifi...).