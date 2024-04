480 euros al mes per a aturats de llarga durada

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) presenta dos ajuts especials a què poden optar aturats de llarga durada que compleixin certs requisits específics, tal com indica 'El Periódico'. Es tracta de prestacions no contributives de 480 euros mensuals, el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

Per accedir-hi el beneficiari haurà d'haver estat inscrit, almenys, 360 dies com a demandant d'ocupació i romandre en recerca activa de feina als serveis d'ocupació.

Aquests ajuts són la Renda Activa d'Inserció (RAI) i el Subsidi Extraordinari per Atur (SED).

Per a la primera cal tenir més de 45 anys i menys de l'edat legal de jubilació, haver esgotat la prestació contributiva per desocupació i no tenir ingressos superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional. És possible cobrar-la durant 11 mesos consecutius i una mateixa persona se'n pot beneficiar fins a tres vegades de forma discontínua. La seva comesa, facilitar la reinserció al mercat laboral dels que reben l'ajuda, mentre que se'ls dona cobertura econòmica.

Pel que fa al Subsidi Extraordinari per Atur, també reservat per a aturats de llarga durada, és una ajuda d'últim recurs per als que hagin esgotat una prestació contributiva per atur i el període de cobrament d'altres ajuts com la RAI. A més, no podran haver-la cobrat en un altre moment, ja que només se'n pot gaudir una única vegada. Tampoc no es poden tenir rendes superiors al 75% de l'SMI. Haver aconseguit l'edat legal de jubilació que dona dret a una pensió d'aquesta mena també descarta els candidats a rebre el SED.