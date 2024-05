La Fageda comença a produir una nova crema catalana per a Lidl

La Fageda ha començat a produir per primera vegada un producte en exclusiva per una cadena de supermercats. La fundació garrotxina ha presentat aquest matí una nova crema catalana que elabora per a Lidl sota la marca "Sabores de Tradición". "Estem contents d'haver cocreat amb Lidl la tradicional crema catalana i de poder-la portar fora de Catalunya perquè qui vulgui la pugui gaudir", ha explicat Sílvia Domènech, la directora general de La Fageda. "Hem sigut escollits per la nostra extraordinària diferència; el nostre origen, el nostre compromís per millorar la qualitat de vida de les persones amb situacions vulnerables oferint-los un treball amb sentit i la nostra capacitat d'elaborar iogurts i postres amb un gust extraordinari", ha afegit Domènech.

La nova crema catalana de La Fageda / Cedida

Pel que fa a la comercialització de la crema catalana, han detallat que es ven en packs de quatre unitats a un preu de 2,49 euros: "És un producte que es ven a totes les botigues d'Espanya i considero que la relació qualitat/preu és imbatible, a més de comptar amb una garantia de sostenibilitat tant en l'àmbit social com amb el mediambiental", ha assenyalat Jordi Morales, el gerent de compres regionals de Lidl. Un aspecte remarcable és que al "packaging" del producte incorpora el segell "elaborat per La Fageda".

La crema catalana es distribueix sota la marca pròpia de Lidl "Sabores de Tradición", tot i que Morales ha detallat que "aquesta és la marca que impulsa tots els productes locals a nivell estatal espanyol, però per exemple si aquest producte s'acaba exportant a Europa ho farà sota la marca de Sol i Mar". Una possible exportació a països europeus que dependrà de "molts factors", ja que "La Fageda prioritza la qualitat", ha precisat Domènech.

La presentació de la nova crema catalana de La Fageda / CEDIDA

"Gran qualitat i extraordinari projecte social"

“Vam escollir La Fageda per la gran qualitat dels seus productes però també pel seu extraordinari projecte social, que ens permetia anar un pas més enllà”, ha argumentat Morales, el qual ha afegit que “amb ells hem pogut cooperar en la recepta des de l’inici, respectant el sabor tradicional del producte, utilitzant ous de gallines lliures de gàbia i llet de granges catalanes de primeríssima qualitat, amb recollida diària, garantint així la frescor i el sabor inigualable de la nostra crema”.

Durant la jornada, Gòdia ha qualificat el llançament d’aquesta crema catalana com “una iniciativa que no només celebra la riquesa de la tradició gastronòmica catalana, sinó que també reflecteix un compromís profund amb el desenvolupament social a través del suport a un projecte com La Fageda, de gran impacte social”.

D'altra banda, la presentació del nou producte també ha comptat amb la presència del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia. "Aquesta nova col·laboració és una mostra més del compliment del nostre compromís de seguir creant aquest tipus de col·laboracions i impulsar projectes que aportin un valor afegit, com ja hem fet anteriorment, per exemple, amb la llet KM0 a Catalunya, fruit d’un acord pioner amb la cooperativa lletera Campllong per garantir un preu mínim per litre per al ramader", ha sentenciat Gòdia.