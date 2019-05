La comunitat educativa exigeix 240 milions més per a educació

Representants de la comunitat educativa van demanar ahir per carta al Govern de la Generalitat que augmenti 240 milions d'euros el pressupost d'Educació per poder aplicar un paquet de millores, majoritàriament, a partir del setembre. Es tracta de dotze mesures, entre les quals hi ha reduir una hora la càrrega lectiva del professorat, finançar les escoles bressol o contractar professionals per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials i un tècnic d'educació infantil per a cada aula de P3.

La petició està signada per la quinzena d'entitats que integren el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), que inclou sindicats d'estudiants i de docents, les principals federacions d'associacions de famílies i organitzacions de professorat. Aquest col·lectiu va registrar el document la vigília de reunir-se amb el president, Quim Torra, amb qui es troben aquesta tarda.

Per poder disposar de l'augment de 240 milions més per a principis del curs vinent, el MUCE proposa al Govern que tramiti un decret de modificació pressupostària. De les seves propostes, la que necessita més diners és la rebaixa d'un 30% de les taxes universitàries, que quantifiquen en 90 milions i es troba entre les úniques tres que no preveuen aplicar l'1 de setembre; com tampoc posen data a la supressió de les taxes dels cicles formatius de grau superior ni a la implantació de personal d'infermeria a les escoles.



La qualitat de l'educació pública

La comunitat educativa afirma que, des del 2017, «el Govern de la Generalitat no ha impulsat cap mesura a l'educació pública que millori substancialment la seva qualitat»; i denuncia que «les retallades que es van aplicar de forma 'extraordinària' des del primer moment de la crisi encara no han estat revertides, després de sis anys de creixement econòmic».