Un estudiant de 2n curs del cicle de grau superior en Màrqueting i publicitat de l'Escola Tècnica Girona, Adrià Ribas, ha guanyat el premi Batxillerat d'EAE Business School, dins el certamen «Idees per a la nova economia». El jove va presentar el treball «Guia't per l'olfacte, segueix el teu camí: WILD Fragance», consistent en el desenvolupament d'una nova marca d'ambientadors per a automòbil. El premi està dotat amb un ordinador portàtil i diners per a l'escola.