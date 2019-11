Educació 360 donarà eines als municipis gironins perquè escola i entorn treballin junts

L'organització del projecte Educació 360 a les comarques de Girona celebrarà una jornada el 14 de novembre al matí, a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, per mostrar com poden avançar els municipis gironins per impulsar iniciatives en xarxa i amb la mirada posada en l'educació a temps complet.

La trobada, titulada «Municipis gironins: compromís amb l'educació 360», també oferirà als participants un espai de debat i per compartir experiències, inquietuds, reptes i solucions. El programa de la jornada s'ha elaborat per ajudar els tècnics i altres responsables del món local a avançar en la construcció de projectes comunitaris que connectin l'escola amb els agents educatius del territori. Diversos grups de treball aprofundiran en l'equitat, la generació de més i millors oportunitats educatives, la governança i la connexió del temps lectiu i no lectiu.