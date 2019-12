L'escola El Far d'Empordà neteja el polígon com a acte reivindicatiu

La comunitat de l'escola El Far d'Empordà ha col·laborat en la neteja d'una part del polígon industrial del poble per reivindicar «un entorn més net i un món més sostenible». Tal com va indicar el centre, l'acció anomenada «Fem dissabte!» s'emmarca en el projecte interdiciplinari que fa aquest curs per al qual té el suport de l'Ajuntament, que va facilitar la logística i l'esmorzar.

La sortida va consistir en una activitat familiar oberta a tothom que es va organitzar per «conscienciar que tots formem part del nostre poble i que cal tenir-ne cura».

El proper «Fem dissabte!» serà al març i la voluntat de l'escola és programar tres jornades cada curs, consolidant-les com actes promoguts pel Consell Escolar.