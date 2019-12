Un grup de lleure inclusiu per a persones amb diversitat funcional, l'associació Mmm'agrada, amb el suport de l'associació de mares i pares d'alumnes (AMPA) del centre d'educació especial (CEE) Palau i l'entitat Lluito per tu celebraran aquest dissabte la quarta edició d'una Quina solidària per la diversitat funcional de Girona. L'activitat, que té un rerefons socioeducatiu i de lleure inclusiu, es realitzarà el pròxim 21 de desembre a dos quarts de 6 de la tarda a les instal·lacions del centre cívic Ter amb l'objectiu de trencar barreres socials.