L'Escola Agrària de l'Empordà, líder en formació professional del sector agroalimentari

«La formació professional i, en especial la formació dual, ofereixen grans oportunitats d'aprenentatge. L'alumne disposa d'un ensenyament teòric a les aules i d'una vessant més pràctica gràcies a una beca o estada a una empresa, que els aporta la capacitat d'adaptar-se a un lloc de treball real i viure la seva primera experiència laboral remunerada», afirma Teresa Colell, directora de l'Escola Agrària de l'Empordà. «Sens dubte, el sector primari i agroalimentari és essencial, necessita molts professionals qualificats i sovint, la demanda és superior a la quantitat d'alumnes que tenim al centre».

Des de l'Escola Agrària de l'Empordà ja pensen en el curs vinent. El període de preinscripcions al Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries s'inicia el pròxim 10 de juny i finalitza el 17 de juny. Avui dia la formació professional es consolida com una de les millors vies d'inserció laboral dels més joves. Més del 90% dels alumnes del cicle formatiu que s'imparteix en format dual en aquest centre aconsegueix feina un cop acabat el curs. Aquests estudis tenen l'objectiu d'educar tècnics per treballar en diversos àmbits del món agroalimentari: departaments de qualitat, equips de producció, àrees d'I+D, etc.

Segons dades d'ACCIÓ, el sector agroalimentari genera un volum de negoci de 38.205 milions d'euros anuals i ocupa a 164.372 treballadors a Catalunya. De fet, cada any des de l'Escola Agrària de l'Empordà reben moltes peticions per part d'empreses del sector que necessiten contractar alumnes formats. Aquest fet, s'ha reafirmat amb motiu de l'emergència sanitària del COVID-19. Diverses companyies de l'àmbit agroalimentari han contractat alumnes de l'escola amb la finalitat de reforçar els seus equips i donar resposta a l'increment d'activitat de les últimes setmanes.



Tot un referent

El centre formatiu, situat a Monells pertany a la xarxa d'escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. Va iniciar la seva activitat el 1971 i durant els últims anys, s'ha consolidat com un líder en formació dirigida a la indústria agroalimentària. La seva finalitat és oferir un ensenyament integral als professionals del sector, des de cursos de formació inicial a través del Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries, fins a formació contínua que permeti acompanyar-los al llarg de tota la seva vida professional. El passat 2019, l'escola va realitzar un total de 41 cursos i 41 jornades tècniques, contribuint a l'actualització i l'ensenyament permanent dels professionals de la indústria agroalimentària i fomentant el relleu generacional del sector.