El principal sindicat educatiu impugna l'obertura de les escoles pels "riscos" d'un retorn "prematur"

El sindicat de docents USTEC-STEs-IAC ha impugnat la decisió del departament d'Educació de reobrir les escoles en fase 2. Segons un comunicat, aquest dijous han interposat davant del TSJC un recurs contenciós-administratiu especial per a la protecció dels drets fonamentals. Entenen que "els riscos d'un retorn prematur superen amb escreix els incerts beneficis de tenir centres educatius oberts".

Per això, demanen com a mesures cautelars que tanquin les escoles que han reobert "en el termini més breu possible". L'objectiu, diuen, és evitar nous rebrots de covid-19, ja que es queixen que els professionals no disposen de les mesures imprescindibles de seguretat ni han estat sotmesos a tests.

"Com a sindicat majoritari en l'àmbit educatiu tenim la responsabilitat i l'obligació de treballar per preservar la salut i la seguretat del conjunt de la comunitat educativa", conclouen.

En els darrers dies USTEC ja havia exigit no obrir les escoles fins al setembre i doblar els recursos per fer l'educació presencial al màxim.

A banda del recurs d'aquest dijous també s'han fet denúncies territorials als serveis provincials de la Inspecció de Treball, en què el sindicat participarà de la forma "més escaient" en cada servei territorial i en el Consorci d'Educació de Barcelona.