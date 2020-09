El Fòrum Aliança per a la FP Dual serà en format online

El Fòrum Aliança per a la Formació Professional Dual arriba aquest any a la seva 6a edició després de les celebrades a Palma de Mallorca, Madrid, València, Màlaga i Barcelona. La trobada, coorganitzada per la Fundació Bertelsmann i la Cambra de Comerç d'Espanya, i cofinançada pel Fons Social Europeu, es portarà a terme els dies 8 i 9 d'octubre de forma excepcional en línia.

Sota el títol "FP Dual, motor d'ocupabilitat i transformació social", el Fòrum comptarà amb ponents nacionals i internacionals de diferents àmbits que aportaran una visió més global i transversal sobre el desenvolupament d'iniciatives que contribueixin a la millora del model.

El primer dia es tractaran temes d'actualitat relacionats amb la FP Dual a Espanya com els reptes i estratègies per al model després de la covid-19, així com les claus per millorar la qualitat de la FP Dual i experiències de les xarxes d'aprenents francesa (ANAF) i espanyola (Som FP Dual). A més, en el marc de l'esdeveniment també es realitzarà l'entrega dels guardons del Premi Aliança d'aquest any a les entitats premiades: BASF, AEDHE, Innovation Strategies i l'IES Campanillas de Màlaga, que també tindran l'oportunitat de presentar els seus casos d'èxit.

El segon dia es comptarà amb la presència del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que moderarà un debat sobre accions de les Conselleries d'Educació per a una FP Dual de qualitat i, a més a més, es presentaran els avenços del model en diversos sectors com ara el logístic, TIC i sanitari. Finalment, com en totes les edicions del Fòrum Aliança, també hi haurà un espai per poder conèixer bones pràctiques de pimes, centres educatius i institucions al voltant de la FP Dual. Més informació i inscripcions: www.foroalianzafpdual.es

La FP Dual a Espanya

La Formació Professional Dual és una nova modalitat en la qual el centre educatiu i l'empresa es coresponsabilitzen de la formació de l'aprenent. La principal diferència amb la FP tradicional és que, en la FP Dual, l'empresa hi té un paper actiu i això implica que els coneixements professionals s'adquireixen en els dos espais i el temps d'estada en l'empresa és superior.

Així doncs, la Formació Professional Dual és una valuosa eina de cohesió econòmica i social per ajudar els joves a millorar la seva entrada al mercat laboral i contribuir a millorar la competitivitat de les empreses. La FP Dual és una modalitat de FP més flexible, que es caracteritza per l'estreta connexió entre el centre i l'empresa, la formació pràctica, especialitzada, i el desenvolupament de competències per part dels aprenents. Existeix una àmplia oferta de títols associats a professions en creixement i la taxa mitjana d'inserció laboral ronda el 70%, i arriba fins i tot a xifres pròximes al 100% en algunes famílies professionals.