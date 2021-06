Els estudiants que aquest any es presenten a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a les comarques gironines han crescut respecte l'any anterior. Des d'aquest dimarts, 3.644 gironins s'examinaran de les diferents matèries per accedir a la universitat, 152 més dels que ho van fer l'any passat (3.492). A més, les proves es faran en onze seus diferents -tal com es va fer l'any passat- per garantir les distàncies de seguretat i el compliment dels aforaments de les instal·lacions. La seu amb més estudiants serà, com passa habitualment, el campus de Montilivi de la UdG, on hi haurà 1.628 estudiants. Les proves començaran aquest dimarts a partir de les nou del matí amb l'examen de llengua castellana i literatura.

Els estudiants que volen accedir a la universitat a partir del curs vinent s'examinen a partir d'aquest dimarts de les diferents matèries per aconseguir l'accés als estudis. Aquest any s'han recuperat les dates habituals per fer la prova, després que el curs passat la Generalitat traslladés els exàmens al juliol a causa de la pandèmia.

El que es manté respecte l'any passat és el nombre de seus on els estudiants poden examinar-se. Aquest dimarts hi haurà 3.644 gironins que s'examinaran repartits en onze seus diferents. L'objectiu és oferir un centre a cada comarca i fins i tot desdoblar-ne alguns.

En el cas de la Garrotxa, hi haurà 269 estudiants que es repartiran en dos instituts diferents d'Olot, el del Bosc de la Coma i el de la Garrotxa. Pel que fa a l'Alt Empordà hi haurà dos instituts on es faran les proves a Figures (el d'Alexandre Deulofeu i el Narcís Monturiol) i un tercer a Roses on hi haurà 139 alumnes que aniran a l'institut Cap Norfeu.

Pel que fa al Baix Empordà, l'institut de la Bisbal repeteix com a seu i també es faran les proves als centres de secundària de Sant Feliu de Guíxols (111 alumnes) i Palamós (157). A la Selva també hi haurà tres seus: una a Santa Coloma de Farners amb 194 joves, una altra a Lloret de Mar amb 189 persones i una tercera a Blanes amb 163 estudiants.

Al Pla de l'Estany també repeteix com a seu de les PAU aquest 2021 enviant tots els alumnes a l'institut Pla de de l'Estany de Banyoles (169 persones). Pel que fa al Gironès, els estudiants es concentraran en els diferents edificis que té la Universitat de Girona al campus de Montilivi. Serà la seu més multitudinària amb 1.628 estudiants.

Les proves es faran entre el dimarts 8 i el dijous 11 de juny i, com és habitual, els alumnes començaran examinant-se a les nou del matí de llengua castellana i literatura. A partir de les dotze del migdia, cada estudiant farà un examen en funció de la modalitat que hagin estudiat a batxillerat.

A banda de la convocatòria ordinària, les proves PAU oferiran una segona oportunitat per aquells casos justificats que no hagin pogut acudir-hi. El tribunal especial i d'incidències examinarà als alumnes entre el dimarts 15 i el divendres 18 de juny. Finalment els estudiants rebran els resultats el 25 de juny.